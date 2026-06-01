L’idolo dei bambini italiani Alessandro perugini in arte Pera Toons, ha trovato una nuova consacrazione a Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com a Pescara, dove è stato senza dubbio il personaggio più cercato e applaudito dell'intera manifestazione.

Per incontrarlo, centinaia di bambini hanno affrontato lunghe file, aspettando il proprio turno per una firma, una fotografia o un semplice saluto. Un entusiasmo che racconta meglio di qualsiasi statistica il successo di un autore capace di parlare ai più piccoli attraverso un linguaggio immediato e familiare: quello delle battute, degli indovinelli e delle freddure che hanno conquistato milioni di lettori e spettatori.

Il successo di Perugini non si è fermato agli incontri con il pubblico. La sua serie animata Prova a non ridere!, prodotta per Rai Kids e ispirata ai celebri volumetti pubblicati da Tunué, ha infatti conquistato il Pulcinella Award nella categoria Kids Tv Show (6-11 anni), uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore

Nelle motivazioni del premio, la giuria internazionale ha sottolineato come la serie sappia «riconoscere e valorizzare il modo in cui il pubblico dei bambini si relaziona alla narrazione attraverso formati brevi e un'animazione minimalista, combinando innovazione e tradizione». Un giudizio che evidenzia la capacità del progetto di Perugini di adattarsi alle modalità di fruizione delle nuove generazioni senza rinunciare alla qualità narrativa.

Il trionfo di Pera Toons è particolarmente significativo, inoltre, perché testimonia come l'umorismo semplice e rispettoso possa ancora rappresentare un efficace strumento di intrattenimento. Il successo di Prova a non ridere! dimostra che i bambini continuano ad apprezzare contenuti capaci di far sorridere senza eccessi, facendo leva sulla fantasia e sul gioco.

La trentesima edizione di Cartoons on the Bay ha premiato anche numerose produzioni internazionali. Tra queste, il lungometraggio ceco Tales from the Magic Garden, riconosciuto come miglior film animato per la sua delicata riflessione sull'elaborazione del lutto familiare, mentre il Moige Award è stato assegnato all'italiano Pino e Shinobi, apprezzato per il suo messaggio di dialogo interculturale e inclusione.

L'Unicef Award è andato invece a Terremoto, produzione italiana che affronta con sensibilità il tema delle emozioni infantili e delle difficoltà che i bambini incontrano nel gestirle. Un riconoscimento che richiama l'importanza dell'ascolto e dell'accompagnamento educativo da parte degli adulti.