"Un passo dal cielo", i segreti del successo di una serie all'ottava stagione

Ruotava tutta intorno a Terence Hill la prima stagione della serie tv Un passo dal cielo (2011), nel tentativo di replicare il successo di Don Matteo che dal 2000 era uno dei prodotti di punta della Rai grazie al carisma dell’attore italo-americano. Terence Hill era Pietro Thiene, comandante di stazione del Corpo forestale di San Candido, in Alto Adige, che aveva un ruolo determinante nelle indagini ufficiali portate avanti dal commissario di polizia Vincenzo Nappi, appena arrivato in Alto Adige dalla Campania. Pietro Thiene rappresentava l’uomo che rispetta la natura e vive in simbiosi con essa, che si sposta a cavallo come un moderno cow boy, paladino dei deboli e naturalmente grade osservatore, nel suo passato un grande dolore: la morte della moglie, avvenuta durante una scalata. sue ferite.

Dopo tre stagioni, anche per motivi anagrafici, Terence Hill non era più credibile e fu mandato in pensione. La serie avrebbe resistito alla perdita di un personaggio così amato dal pubblico. Scommessa vinta, con Daniele Liotti, nei panni di Francesco Neri, nuovo capo della Forestale. Sicuramente più giovane e prestante, ma anch’egli con passato doloroso segnato dalla morte del figlio di sette anni e dalla successiva scomparsa della moglie, per andare a vivere nella comunità religiosa gestita da Albert Kroess, detto "Il Maestro". Era stata proprio questa tragedia a fargli lasciare il lavoro nei corpi speciali dell’esercito per scegliere un nuovo incarico tra le montagne.