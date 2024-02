«Vergogna siete degli infami!! Contro dei ragazzi minorenni!! Ma dove si sta andando??». Inizia così il primo post di Sara Costanzo, formatrice e psicologa di professione, mamma di Gemma una degli studenti in corteo a Pisa venerdì 23 febbraio per manifestare pacificamente per la Palestina presi a manganellate dalla polizia. «Poche ore fa a Pisa, mia figlia nel corteo. Mi chiama a scuola e mi dice: "Mamma, sono Gemma...non ti spaventare, ti chiamo per avvisarti che stamani alla manifestazione in città, la polizia ha preso a manganellate noi studenti, ma io sto bene ora. Poco fa la polizia ci ha caricato in maniera cosi violenta ed aggressiva, che siamo davvero tanto sconvolti". Ecco. Lo sono anche io sconvolta, Gemma. Le gambe e il viso di mia figlia, hanno il segno delle botte. Alcuni colleghi prof del Russoli, sono sopra il corteo e riprendono dal cellulare questo video».

Un racconto che prosegue e si aggiorna nelle ore successive sempre in rete: «Poco fa mia figlia è stata dimessa dall' ospedale Lotti di Pontedera. Ringrazio il personale sanitario per il sostegno che hanno dato a Gemma, con affetto e professionalità. Mia figlia, minorenne, ha fatto accertamenti per le ecchimosi dovute alle botte che ha preso stamani. Caduta in terra per le spinte ricevute, è stata investita da un poliziotto che ha preso di mira la sua gamba destra, a manganellate. Mia figlia non poteva difendersi ha detto al poliziotto di fermarsi, ma non è stato così».

È comprensibilmente scossa mamma Sara e arrabbiata: «Comunque Gemma lunedì rientra a scuola, a testa alta. Quanto a voi poliziotti, con quali occhi stasera guardate in faccia i vostri figli? Ancora ho il disgusto e i brividi per quello che è accaduto a mia figlia, e ai nostri studenti. Ringrazio tutti i miei colleghi e tutti gli amici, che in questo momento così orribile, sono scesi in questa piazza stasera. Sono vicina ai genitori degli altri nostri studenti, picchiati e spaventati. Mi commuove tanto, tutto questo. Non mi fa paura il male. Mi fa ribrezzo. Come la viltà».