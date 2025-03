A Milano "Volti della resistenza russa", storie di coraggio contro la guerra e il regime

«Forse adesso vi sembra che io sia pazzo, e che voi tutti invece siete normali – perché non si può andare controcorrente -, io invece penso che siate impazziti voi. In che modo avete deciso di trascorrere la vostra unica vita, donatavi da Dio? Mettervi sulle spalle le toghe e sulle teste queste maschere nere, proteggendo quelli che pure vi derubano?». Con queste parole forti, durissime, l’attivista e oppositore russo Aleksei Navalny si rivolgeva ai giudici durante un’udienza del suo processo a luglio del 2023. Alcuni giorni dopo Navalny è stato condannato a 19 anni di colonia penale. L’attivista è morto il 16 febbraio del 2024 nella colonia siberiana dove era stato rinchiuso. Navalny è il dissidente russo finito in carcere più famoso a livello internazionale. È diventato un simbolo di coraggio, di lotta per la libertà. Ma non certamente il solo.

Secondo i dati della Ong Memorial (fondata a Mosca nel 1989 per denunciare i crimini del regime sovietico e oggi le violazioni dei diritti umani, Nobel per la pace 2022), nelle carceri russe attualmente ci sono quasi 683 prigionieri politici (ma potrebbero essere anche di più). Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, numerosi sono i cittadini russi finiti in carcere perché hanno osato criticare l’invasione e quella che Putin ha sempre definito “operazione militare speciale”. Persone come Maria Ponomarenko attivista e giornalista, arrestata ad aprile del 2022 a San Pietroburgo per aver pubblicato su Telegram che i militari russi avevano bombardato il teatro d’arte drammatica di Mariupol, ed è stata condannata a 6 anni di reclusione. Come Vsevolod Koloryov, documentarista e poeta, arrestato a luglio del 2022 con l’accusa di diffusione di fake news per alcuni suoi post sui social che denunciavano i crimini dell’esercito russo in Ucraina, incluso il massacro a Bucha, condannato a 7 anni di carcere. Come la giornalista Antonina Favorskaya, che il 15 febbraio del 2024 ha filmato l'udienza in tribunale dove era presente Navalny, esattamente un giorno prima che l'attivista morisse, e il 29 marzo è stata incarcerata lei stessa con l'accusa di collaborazione con la Fondazione anti-corruzione (Fbk) creata da Navalny. Ora Favorskaya rischia fino a 6 anni di reclusione.

A tutti questi cittadini vuole rendere omaggio un’esposizione internazionale itinerante, "Volti della resistenza russa". Dopo aver fatto tappa in numerose città d’Europa e del mondo ed essere stata tradotta in venti lingue, ora la mostra è presente a Milano, in piazza dei Mercanti, fino al 30 marzo, grazie all’impegno dell’associazione Annaviva (intitolata alla memoria della giornalista russa Anna Politkovskaja, assassinata nel 2006), del gruppo Russi contro la guerra e del Comune di Milano che ha sostenuto l’iniziativa. Attraverso sedici volti (uno, Navalny, è morto e nel frattempo cinque sono stati liberati nell’ambito di scambi di prigionieri), l’esposizione racconta le storie di coraggio e sacrificio di tanti russi – scrittori, giornalisti, studenti, scienziati, cittadini comuni – che stanno pagando in carcere la scelta di essersi opposti nel loro Paese all’autoritarismo e alla guerra.

Come ha sottolineato all’inaugurazione della mostra Marina Davydova, presidente dell’associazione Annaviva, la Russia non è un monolite schiacciato dalla propaganda. Al suo interno ci sono tante anime, tante voci diverse che cercano di trovare spazi di espressione e di critica. «In Russia ci sono tante persone che, nonostante la paura e il rischio di venire incarcerate, hanno fatto sentire la loro voce. Questa mostra raccoglie le storie di donne e uomini di diverse classi sociali, differenti professioni, con vite diverse. Ma ognuno di loro nel proprio cuore ha detto: “Nel mio Paese sta accadendo qualcosa di molto grave, io non posso restare in silenzio"».