In questi giorni sentiamo spesso parlare, a proposito del Covid-19, di crescita esponenziale. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire. Il vocabolario ci di dice che il primo significato è "relativo all'esponente", un significato dunque matematico, sinonimo di elevato a una potenza determinata. Ma ci dice anche che si usa nel significato estensivo di "aumento notevole per estensione e vistosità".

Ecco, quando il ministro della salute spiega che dobbiamo fare in modo di riportare la curva dei contagi da una crescita esponenziale a una crescita lineare non sta parlando di un aumento generico, non ci sta dicendo che i contagi crescono di un imprecisato tanto, non ci sta parlando del "millanta" di cui parla Maso nella novella del Boccaccio quando nel rispondere a Calandrino che gli chiede quante miglia distanza vi siano risponde per impressionarlo che ce ne sono "millanta", nel senso di tantissime, tanto che questa parola è scherzosamente anche oggi usata nell'italiano corrente per dire di una quantità enormemente imprecisata. Il ministro Speranza fa riferimento alla matematica, e non è detto che l'esponenziale in senso matematico ci debba preoccupare meno di quella generica grandezza smisurata anzi.

Per capire potremmo far riferimento alla storiella dell'inventore degli scacchi e del re: dove il re per ricompensare chi gli ha donato un gioco capace di fugare la sua noia e la sua tristezza lo lascia libero di chiedere la ricompensa che crede. L'inventore, finge di fare il modesto gli chiede un chicco di riso sulla prima casella della scacchiera, due sulla seconda, quattro sulla terza e via seguitando con il numero dei chicchi che raddoppia sempre a ogni casella rispetto alla precedente. Al re sembra una ricompensa di poco ma dovrà ricredersi: arrivato alla 64ma casella scoprirà che non gli basterà tutto il riso del mondo per esaudire la richiesta. Perché succede questo? Scopriamolo con questo video, realizzato da Fabrizio Bercelli, professore universitario in pensione e volontario in un doposcuola di Bologna. È interessante e alla portata di tutti, attraverso di esso possiamo capire facilmente che cosa significano crescita esponenziale e lineare e perché è così importante riportare la curva dei contagi alla seconda evitando la prima.



