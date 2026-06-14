Un’altra donna vittima di femminicidio: stavolta ad accanirsi con violenza sul suo corpo è un ragazzo, il nipote di 17 anni che l’ ha uccisa a coltellate ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza (Venezia). Il giovane compirà 18 anni tra un paio di mesi ed è cittadino italiano, originario proprio di San Stino di Livenza. Una volta scattate le indagini, i sospetti dei Carabinieri si sono concentrati ben presto su di lui. Il giovane ha confessato durante la notte messo alle strette dal magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla Procura dei minori di Trieste. Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima, 53 anni, e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere, però, nonostante le ricerche siano state avviate ieri sera, non è stato ancora trovato. Sul caso stanno operando i vigili del fuoco del locale distaccamento ai quali da stamani si sono aggiunti in rinforzo i sommozzatori del reparto specializzato di Venezia.