Martedì 21 aprile, a Roma, si svolgerà un appuntamento dall’alto profilo istituzionale e culturale per riscoprire chi era Carlo Casini. L’obiettivo è ricordarne il pensiero e l’impegno politico grazie alla presentazione del volume “Carlo Casini. Discorsi politici e parlamentari”, promossa dall’ Associazione “Amici di Carlo Casini” e il Movimento per la Vita Italiano. Il testo è stato realizzato dalla Camera dei Deputati in stretta collaborazione con Paola Binetti e Luisa Santolini.

Società e valori

Carlo Casini e la famiglia come cuore della società civile

Monica Mondo
Carlo Casini e la famiglia come cuore della società civile
Carlo Casini e la famiglia come cuore della società civile

Ed è proprio nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio (ingresso principale della Camera dei Deputati) che si terrà l’evento, alle ore 15. A moderare la presentazione ci sarà il giornalista Francesco Ognibene, con la partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

La Banda dell'Esercito - diretta dal Maestro Filippo Cangiamila - ha inaugurato questa mattina la nuova edizione di Montecitorio a porte aperte, Roma, 03 marzo 2024. Alle 10 in piazza il concerto è iniziato con l'esecuzione dell'Inno nazionale e terminato con l'Inno europeo. Il percorso di visita ha toccato i luoghi più significativi di Palazzo Montecitorio, come l'Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la sala della Regina, la sala della Lupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne. ANSA/ US/ CAMERA DEI DEPUTATI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++
La Banda dell'Esercito - diretta dal Maestro Filippo Cangiamila - ha inaugurato questa mattina la nuova edizione di Montecitorio a porte aperte, Roma, 03 marzo 2024. Alle 10 in piazza il concerto è iniziato con l'esecuzione dell'Inno nazionale e terminato con l'Inno europeo. Il percorso di visita ha toccato i luoghi più significativi di Palazzo Montecitorio, come l'Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la sala della Regina, la sala della Lupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne. ANSA/ US/ CAMERA DEI DEPUTATI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++
Palazzo Montecitorio, dove verrà presentato "Carlo Casini. Discorsi politici e parlamentari". (ANSA)

Durante l’incontro interverranno insieme alle curatrici personalità di spicco del mondo istituzionale, ecclesiale e culturale come: il cardinale Ennio Antonelli, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Famiglia; Luciano Violante, Presidente della Camera dei Deputati nella XIII Legislatura; Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO; Maurizio Gasparri, Presidente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica; Antonio Iodice, Presidente onorario dell’Istituto di studi politici “San Pio V”.

Società e valori

Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita, riceve il premio mondiale per la vita nascente

Redazione FC
Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita, riceve il premio mondiale per la vita nascente
Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita, riceve il premio mondiale per la vita nascente

Ma quali contenuti sarà possibile trovare all’interno della pubblicazione?

Una raccolta significativa degli interventi parlamentari e dei discorsi politici di Carlo Casini, una figura fondamentale della vita politica italiana, oltre che testimone appassionato di valori civili e impegno istituzionale. Una persona che ha saputo coniugare profondità culturale e attenzione concreta alla persona sempre alla luce della Dottrina sociale della Chiesa.

Attualità

Aperta la causa di beatificazione di Carlo Casini

Aperta la causa di beatificazione di Carlo Casini
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