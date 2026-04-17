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Carlo Casini durante la manifestazione organizzata dal Nuovo Centro Destra dal titolo 'Family Act' in piazza Farnese, Roma, 15 novembre 2014. ANSA/ FABIO FRUSTACI
Martedì 21 aprile, a Roma, si svolgerà un appuntamento dall’alto profilo istituzionale e culturale per riscoprire chi era Carlo Casini. L’obiettivo è ricordarne il pensiero e l’impegno politico grazie alla presentazione del volume “Carlo Casini. Discorsi politici e parlamentari”, promossa dall’ Associazione “Amici di Carlo Casini” e il Movimento per la Vita Italiano. Il testo è stato realizzato dalla Camera dei Deputati in stretta collaborazione con Paola Binetti e Luisa Santolini.
Ed è proprio nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio (ingresso principale della Camera dei Deputati) che si terrà l’evento, alle ore 15. A moderare la presentazione ci sarà il giornalista Francesco Ognibene, con la partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.
Durante l’incontro interverranno insieme alle curatrici personalità di spicco del mondo istituzionale, ecclesiale e culturale come: il cardinale Ennio Antonelli, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Famiglia; Luciano Violante, Presidente della Camera dei Deputati nella XIII Legislatura; Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO; Maurizio Gasparri, Presidente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica; Antonio Iodice, Presidente onorario dell’Istituto di studi politici “San Pio V”.
Ma quali contenuti sarà possibile trovare all’interno della pubblicazione?
Una raccolta significativa degli interventi parlamentari e dei discorsi politici di Carlo Casini, una figura fondamentale della vita politica italiana, oltre che testimone appassionato di valori civili e impegno istituzionale. Una persona che ha saputo coniugare profondità culturale e attenzione concreta alla persona sempre alla luce della Dottrina sociale della Chiesa.