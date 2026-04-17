Martedì 21 aprile, a Roma, si svolgerà un appuntamento dall’alto profilo istituzionale e culturale per riscoprire chi era Carlo Casini. L’obiettivo è ricordarne il pensiero e l’impegno politico grazie alla presentazione del volume “Carlo Casini. Discorsi politici e parlamentari”, promossa dall’ Associazione “Amici di Carlo Casini” e il Movimento per la Vita Italiano. Il testo è stato realizzato dalla Camera dei Deputati in stretta collaborazione con Paola Binetti e Luisa Santolini.

Ed è proprio nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio (ingresso principale della Camera dei Deputati) che si terrà l’evento, alle ore 15. A moderare la presentazione ci sarà il giornalista Francesco Ognibene, con la partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Palazzo Montecitorio, dove verrà presentato "Carlo Casini. Discorsi politici e parlamentari". (ANSA)

Durante l’incontro interverranno insieme alle curatrici personalità di spicco del mondo istituzionale, ecclesiale e culturale come: il cardinale Ennio Antonelli, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Famiglia; Luciano Violante, Presidente della Camera dei Deputati nella XIII Legislatura; Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO; Maurizio Gasparri, Presidente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica; Antonio Iodice, Presidente onorario dell’Istituto di studi politici “San Pio V”.

Ma quali contenuti sarà possibile trovare all’interno della pubblicazione?

Una raccolta significativa degli interventi parlamentari e dei discorsi politici di Carlo Casini, una figura fondamentale della vita politica italiana, oltre che testimone appassionato di valori civili e impegno istituzionale. Una persona che ha saputo coniugare profondità culturale e attenzione concreta alla persona sempre alla luce della Dottrina sociale della Chiesa.