Non finisce il tormentone sull’Italia ripescata ai Mondiali: l’Iran dopo l’episodio di Vancouver in cui il presidente della federazione iraniana fermato alla frontiera, chiede rassicurazioni alla Fifa: «Se ci danno una garanzia che un incidente come quello accaduto in Canada non accadrà più, allora possiamo dare la nostra conferma», ha fatto sapere Taj, minacciando il ritiro della sua nazionale. Una rassicurazione non facile da ottenere, mentre intanto le amichevoli iraniane sono state annullate. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha fissato un vertice a Zurigo per definire i dettagli; l’incontro chiave avverrà il prossimo 20 maggio, e lì verrà presa la decisione finale. Ma davvero l’Italia ha delle possibilità e quante? Quali sono le regole?

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