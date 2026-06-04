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Paola Cortellesi sul set di "C'è ancora domani" ANSA
Il 2 giugno, davanti al Quirinale, Paola Cortellesi ha tenuto un discorso per gli ottant’anni della Repubblica italiana. Dalle partigiane alle donne comuni, dalla propaganda fascista alle promesse ancora incompiute: un testo che vale la pena leggere per intero.
«Ottant’anni fa nasceva la Repubblica Italiana.
Nacque dalla lotta partigiana degli uomini e delle
donne della resistenza.
Nacque da una scheda piegata in una cabina
elettorale, da un gesto semplice e insieme
rivoluzionario; dal voto di un popolo che usciva
stremato dalla guerra, dalla dittatura, dalla fame e
dal lutto. E nacque, per la prima volta, anche dal
voto delle donne.
Dopo aver potuto esprimere la loro preferenza
nelle elezioni amministrative di marzo,
il 2 e 3 giugno del 1946 le italiane entrarono nei
seggi per partecipare a pieno titolo alla scelta tra
Monarchia e Repubblica e all’elezione
dell’Assemblea Costituente. Finalmente, almeno lì
dentro, la loro voce aveva lo stesso peso di quella
di chiunque altro.
Prima di quel momento, la maggior parte delle
donne italiane era cresciuta dentro un’idea precisa
di subordinazione e obbedienza.
Sotto il regime fascista le donne non erano
soltanto escluse dalla vita pubblica ma furono
progressivamente ricondotte, anche per legge, a
un unico ruolo considerato "naturale": moglie,
madre, custode del focolare.
La propaganda fascista celebrava la maternità
come missione patriottica: dare figli alla nazione.
Ma dietro quella retorica c’era un progetto preciso
di limitazione dell’autonomia femminile.
Alle donne fu proibito di dirigere scuole medie e
superiori, di Insegnare materie considerate di alto profilo
come filosofia e storia nei licei.
L’istruzione di bambine e ragazze fu orientata verso
"lavori donneschi" ovvero, mansioni domestiche.
Gli studi superiori e le professioni intellettuali
venivano altamente sconsigliati. E nel caso in cui
una studentessa avesse avuto l’arroganza di
proseguire gli studi avrebbe comunque trovato
tasse universitarie raddoppiate rispetto a quelle
degli studenti.
Accanto alle norme, anche gli scritti ideologici del
tempo teorizzavano la subordinazione femminile.
In questi passaggi del volume "Politica della
famiglia" del 1938, scritto dall’economista fascista
Ferdinando Loffredo, affiora, a voler pensar male,
un certo pregiudizio misogino, seppur velatamente
accennato tra le righe: "La indiscutibile minor intelligenza
della donna ha impedito di comprendere che la maggiore
soddisfazione può essere da essa provata solo
nella famiglia".
E ancora: «Il lavoro femminile crea nel contempo due danni:
la mascolinizzazione della donna e l’aumento della
disoccupazione maschile».
In sintesi: vengono a rubarci il lavoro.
Detto ciò, con tali presupposti era facile che molte
di loro si percepissero come delle nullità. Non
potevano scegliere liberamente del proprio futuro,
spesso non osavano nemmeno immaginarlo.
Eppure, in questo oscuro scenario di
disuguaglianza ci furono ragazze giovanissime che
decisero di ribellarsi; in un momento storico in cui
dissentire non consisteva nel pubblicare una storia
su Instagram ma voleva dire mettere a rischio la
propria vita. Adottarono un nome di battaglia come
misura di sicurezza per sé e per i compagni e si
unirono alle circa 300mila persone impegnate nella
resistenza contro il nazifascismo.
Teresa Vergalli - nome di battaglia Annuska -
staffetta, a 16 anni andava in bicicletta con i
messaggi nascosti nelle trecce, e una piccola
rivoltella nel reggipetto, per uccidersi qualora fosse
caduta nelle mani dei nazisti. Non ne ebbe bisogno
e dopo la guerra, girò per le campagne con il fac-
simile della scheda elettorale per mostrare
alle braccianti come apporre il proprio voto
su questo misterioso ma importantissimo documento.
Tina Anselmi aveva 17 anni quando fu costretta
ad assistere all’impiccagione di 31 prigionieri in
piazza. Decise di unirsi alla Resistenza. Dedicò poi
tutta la sua vita alla tutela dei diritti civili e sociali
delle donne.
Irma Bandiera venne catturata da una squadra
fascista e seviziata in ogni modo possibile per
giorni affinché rivelasse informazioni sui propri
compagni. Non lo fece. Venne accecata, uccisa da
una raffica di mitra e il suo corpo fu esposto
pubblicamente, perché tutti vedessero qual era la
fine che toccava ai nemici del regime. Aveva 29
anni.
Molte di quelle ragazze erano adolescenti. Non
avevano ancora il diritto di voto, ma stavano già
scegliendo il futuro dell’Italia. E quella scelta aveva
un prezzo reale: il carcere, la tortura, la morte.
Alcune partigiane, finita la guerra, entrarono
persino nell’Assemblea Costituente.
Nilde Iotti, che aveva partecipato alla Resistenza
nei Gruppi di Difesa della Donna, divenne una delle
ventuno donne costituenti, e anni dopo, la prima
Presidente della Camera. Teresa Mattei,
partigiana a vent’anni, contribuì alla
scrittura dell’articolo 3 della Costituzione, quello
che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti
alla legge.
Ma accanto a queste figure straordinarie c’era la
moltitudine silenziosa delle donne comuni. Quelle
piegate dal lavoro fin dall’infanzia, indottrinate alla
sottomissione; destinate, nei casi migliori, a una
vita di obbedienza e nei peggiori a subire ogni
sopruso, che avevano allevato i figli nella fame e
sotto i bombardamenti, lavorato nei campi, fatto
code interminabili per un pezzo di pane, e poi
contribuito a ricostruire un paese devastato dalla
guerra. Insomma, quelle che non sarebbero finite
nei libri di storia e che raramente sono state
ringraziate.
Proviamo a immaginare cosa abbia significato per
quei milioni di donne essere finalmente considerate
cittadine: non più soltanto madri o mogli ma
persone titolari di una volontà politica e di diritti.
Essere convocate, attraverso il voto, a partecipare
alle decisioni che riguardavano il futuro collettivo:
si saranno percepite come una goccia nel mare o
come parte attiva di qualcosa di più grande?
Con quale emozione avranno vissuto quel
momento?
La giornalista Anna Garofalo raccontò così quei
giorni: "Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a
compiere il nostro dovere hanno un’autorità
silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci
sembrano più preziose della tessera del pane…".
"Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni
d’esame, ripassiamo mentalmente la lezione: quel
simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel
nome. Stringiamo le schede come biglietti
d’amore. Le conversazioni che nascono tra uomini
e donne hanno un tono diverso, da pari…". Da pari.
Con quel gesto nasceva la promessa di una
Repubblica fondata sulla dignità e sull’uguaglianza.
La promessa di un paese in cui si potesse parlare
liberamente, dissentire, scegliere chi governa,
partecipare alla vita pubblica senza paura.
Una Nazione in cui le donne potessero finalmente
studiare, lavorare, votare, candidarsi, amministrare
i propri beni, costruire il proprio destino fuori
dall’obbedienza imposta.
L'effettiva parità salariale, la libertà di camminare
sole la sera o di separarsi da un compagno
violento senza temere per la propria incolumità…
Ecco, queste ultime promesse non sono state
ancora mantenute. Dobbiamo lavorarci. Dico
"dobbiamo" perché se è vero che la sovranità
appartiene al popolo allora ogni cittadino può e
deve partecipare.
Molto è cambiato da allora. Ma la storia recente ci
mostra con brutale chiarezza quanto velocemente
il mondo possa cambiare e quel diritto conquistato
ottant’anni fa continua a ricordarci che la
democrazia non è qualcosa di scontato, e che ogni
libertà esiste perché qualcuno ha avuto il coraggio
di pretenderla.
Oggi festeggiare gli ottant’anni della Repubblica
serve a tenere bene a mente quanto sia prezioso
vivere in democrazia; che nessun tiranno decida
per noi. Serve a ricordare da dove veniamo, a
onorare il coraggio di uomini e donne che hanno
combattuto per la nostra libertà e a impegnarci,
ogni giorno, a meritarla.
Irma Bandiera prima di essere fucilata a 29 anni,
fece in tempo a scrivere una lettera indirizzata a
sua madre: "Ditele che sono caduta perché quelli che
verranno dopo di me possano vivere liberi come
l’ho tanto voluto io stessa".
Quelli "dopo di lei", siamo noi».