In Italia non è stata approvata una cifra. È stata ‘approvata’ una domanda. Quanto deve guadagnare una persona perché il lavoro non sia soltanto fatica, ma libertà?

Il salario minimo si conta. Un potenziale salario ‘giusto’ si misura con la vita: con l’affitto che scade, il carrello della spesa, un figlio che si vorrebbe avere, un genitore da curare, un domani che non dovrebbe fare paura.

Il riferimento è il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 ed entrato in vigore come legge in forma definitiva il 24 giugno. Il titolo parla di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale. Sembra tecnico. In realtà tocca una domanda civile e spirituale: una società può dirsi prospera se chi lavora resta povero?

La prima cosa da capire è che non nasce un salario minimo legale uguale per tutti. La legge non mette una soglia oraria in euro; affida il parametro ai contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Chi applica un contratto diverso non può scendere sotto quel trattamento economico complessivo; nei settori non coperti si guarda al contratto più vicino all’attività svolta. Il pregio è evidente: si tenta di colpire i contratti-pirata, testi con la forma del diritto e l’anima del ribasso.

Qui la legge tocca un punto decisivo: non basta applicare un contratto qualunque per dire che il lavoro è pagato giustamente. Se un’impresa sceglie un contratto firmato da sigle piccole o poco rappresentative solo perché costa meno, quel contratto non può diventare la misura della dignità. È, in fondo, la rivincita dei corpi intermedi contro la solitudine del lavoratore isolato.

Ma qui appare anche il primo limite: la rappresentanza non è una formula astratta, è una presenza concreta. Non basta dire ‘comparativamente più rappresentativo’ se poi, nei territori, nei magazzini, nelle cooperative, negli appalti, nelle piccole e medie imprese, quella rappresentanza fatica ad arrivare davvero.

Ci sono luoghi del lavoro, infatti, in cui le grandi sigle sono scomparse da tempo: filiere spezzate, esternalizzazioni, subappalti, imprese piccole e fragili dove il contratto nazionale non esiste. La legge indica il giusto riferimento, ma non scioglie fino in fondo il problema più difficile: come far arrivare la forza della rappresentanza là dove il lavoratore è più solo. Per questo l’argine è importante, ma può perdere acqua. Se mancano criteri pienamente certi e controlli effettivi, il rischio è che il contratto ‘giusto’ resti solo sulla carta mentre il lavoro reale si muova come sempre nelle zone grigie.

Il secondo punto è morale: gli incentivi pubblici non vengono concessi a prescindere, ma sono legati al rispetto del salario giusto. È una scelta di principio: lo Stato non può premiare qualunque occupazione, anche quando quell’occupazione nasce povera. Qui il decreto dice qualcosa di importante: il denaro pubblico non deve diventare il socio silenzioso del lavoro sottopagato. Non si può combattere la povertà con una mano e sovvenzionarla con l’altra.

Attenzione però! Gli incentivi possono aprire una porta ma non garantiscono che dietro ci sia una casa. Una decontribuzione può rendere più conveniente assumere, ma non basta a trasformare quell’assunzione in un percorso stabile, dignitoso, capace di durare oltre il beneficio. Il rischio, altrimenti, è quello di una politica che fotografa l’ingresso nel lavoro ma non segue il film della vita lavorativa.

Il terzo nodo è il trattamento economico complessivo. La conversione non guarda soltanto alla paga base, ma considera anche le voci fisse e continuative: mensilità aggiuntive, indennità stabili, elementi differiti, welfare contrattuale generalizzato e altri istituti economici previsti dal contratto. Restano invece fuori le voci discrezionali, occasionali o variabili riconosciute ai singoli. È una distinzione importante: impedisce di gonfiare artificialmente il salario con premi incerti, bonus concessi di volta in volta o benefici che dipendono dalla benevolenza dell’impresa. La dignità non può poggiare su ciò che oggi c’è e domani può sparire.

La legge compie un passo importante quando chiarisce quali voci contano e quali no; ma la giustizia salariale deve superare la prova della casa, della spesa, della cura, del territorio, del mese. Duemila euro non sono la stessa vita ovunque. Ma misurare le differenze deve servire ad alzare le tutele dove vivere costa di più, non ad accettare salari più bassi dove un territorio è fragile. Solo lì si vede se il lavoro paga davvero la libertà o soltanto la sopravvivenza.

Lo stesso vale per i contratti scaduti. Il decreto prevede che, se il rinnovo non arriva entro nove mesi, scatti un adeguamento pari al 50 per cento dell’IPCA-NEI, l’indice dei prezzi depurato dagli energetici importati, salvo diverse intese. È un passo avanti, perché riconosce che il tempo consuma salario: ogni mese di ritardo nel rinnovo non è neutro, è potere d’acquisto che evapora. Ma è anche un rimedio parziale: arriva dopo mesi, recupera solo una quota e usa un indice tecnico che non coincide sempre con la vita percepita dalle famiglie.

L’ultimo punto è forse il più nuovo: il caporalato digitale. Per capirlo bisogna uscire dall’immagine antica dello sfruttamento. Il caporale non è più soltanto l’uomo che recluta in una piazza o in una campagna. Oggi può essere una piattaforma, una schermata, un punteggio, un account che improvvisamente si blocca.

La legge prova a dire una cosa semplice ma importante: non conta solo come viene chiamato il rapporto di lavoro, conta come funziona davvero. Se un rider o un lavoratore di piattaforma è formalmente autonomo, ma nella realtà è l’app a decidere quando lavora, quali consegne riceve, quanto guadagna, come viene valutato e quando può essere escluso, allora quella autonomia rischia di essere solo una parola. In presenza di direzione e controllo, anche esercitati da sistemi automatizzati, il rapporto può essere considerato subordinato, salvo prova contraria. È un cambio di sguardo: la legge non si ferma all’etichetta, guarda al potere concreto.

Un rider effettua una consegna a Milano, 20 maggio 2026. (ANSA)

C’è poi un secondo passaggio decisivo: le piattaforme devono spiegare in modo comprensibile come funzionano gli algoritmi che assegnano incarichi, modificano compensi, valutano prestazioni o limitano l’accesso al lavoro. E quando una decisione pesa davvero sulla vita del lavoratore -- un account sospeso, un pagamento negato, una penalizzazione, l’esclusione dalla piattaforma - il lavoratore deve poter chiedere una spiegazione e un riesame umano. Questo tocca il rapporto tra potere e responsabilità. Il potere, anche quando passa da un codice informatico, resta potere umano organizzato. E dove c’è potere sul lavoro, deve esserci diritto, trasparenza, possibilità di contestare.

La Costituzione parla di una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La Dottrina sociale della Chiesa ricorda con la stessa radicalità, che la remunerazione è uno degli strumenti decisivi per verificare la giustizia nei rapporti di lavoro. È lì, nella paga concreta, che l’economia smette di essere teoria e diventa carne, casa, pane, futuro.

Per questo la legge è rilevante: sposta il tema dalla pura efficienza alla dignità. Lo sforzo però sarà insufficiente se resterà senza controlli, senza presidi territoriali, senza capacità di raggiungere il lavoro o il settore meno visibile. La dignità non chiede soltanto di essere pagata: chiede di essere riconosciuta.