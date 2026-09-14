Oggi ho ricevuto questa notifica dalla scuola: “Oggetto: Servizio di assicurazione integrativa delle spese sanitarie del personale della Scuola – Adesione – Modalità operative”. Finalmente una buona notizia per chi lavora nella scuola, mi sono detta. Sì, almeno sulla carta. E c’è un dettaglio che non è affatto secondario: è gratuita. In tempi in cui sta diventando sempre più difficile accedere al Servizio sanitario nazionale e, qualche volta, l’urgenza ci impone di mettere mano al portafoglio (quello degli insegnanti non è sempre pieno), non è certamente poco. Ma veniamo al nocciolo della questione. La nuova polizza riguarda circa 1,2 milioni di lavoratori della scuola ed è stata finanziata con 80 milioni di euro l’anno per quattro anni, dal 2026 al 2029. È rivolta ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ATA, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto. Non sostituisce il Servizio sanitario nazionale e non è obbligatoria: è una forma di welfare aggiuntivo.

Ma attenzione: il tempo per aderire stringe. La domanda va presentata entro il 20 settembre. Le segreterie delle scuole stanno pubblicando nelle bacheche elettroniche degli istituti le circolari con le indicazioni e le procedure da seguire. Insomma, conviene dare un’occhiata alla bacheca prima che la scadenza ci sorprenda, magari proprio mentre siamo alle prese con l’orario, le riunioni e l’inizio dell’anno scolastico. E qualche tutela interessante c’è. La polizza interviene sulle spese legate ai ricoveri per grandi interventi chirurgici e gravi patologie, comprese alcune prestazioni nei 90 giorni precedenti e successivi all’intervento. In caso di ricovero è prevista anche un’indennità di 50 euro al giorno dal quarto giorno. Ci sono poi coperture per il parto in strutture private, quando i costi non sono a carico del Servizio sanitario nazionale: fino a 2.500 euro per il parto naturale e 4.000 per il cesareo.

Per chi si trovi in una condizione di non autosufficienza permanente è previsto un contributo di 500 euro al mese, per un massimo di quattro anni. Non mancano prevenzione e controlli: pacchetti oncologici differenziati per uomini e donne, un pacchetto cardiovascolare di base, una visita odontoiatrica e una per l’igiene orale, oltre alla possibilità di accedere ad alcune prestazioni di implantologia, secondo le condizioni previste. Insomma, un’opportunità da cogliere. Ma, come sempre quando si parla di assicurazioni, la parola magica è: leggere bene le clausole. “Coperto” non significa necessariamente “tutto pagato”: ci sono limiti, massimali, condizioni e modalità precise per accedere alle prestazioni.

E c’è una differenza importante che riguarda i precari. Per i dirigenti e il personale a tempo indeterminato, una volta aderito, la copertura si rinnova automaticamente per i quattro anni di durata del piano. Chi invece ha un contratto al 30 giugno o al 31 agosto dovrà ricordarsi di rinnovare l’adesione ogni anno, in occasione del nuovo contratto. E qui viene fuori una delle tante piccole complicazioni della vita scolastica: il precario deve ricordarsi non soltanto di cercare una nuova cattedra, compilare domande e graduatorie, ma anche di non perdere la propria copertura sanitaria. Per una volta, però, possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. In una scuola nella quale si parla spesso di welfare degli insegnanti senza riuscire sempre a tradurlo in qualcosa di concreto, una tutela sanitaria gratuita può essere un aiuto importante. A patto di aderire in tempo. Perché il 20 settembre è vicino!