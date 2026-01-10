Social
sabato, 10.01.2026
Paola Spotorno
Scuola e giovani

Il suicidio di Paolo Mendico e il bullismo a scuola, quando l’inerzia diventa complicità e i segnali dei ragazzi vengono ignorati

scuola

Nuovo esame, vecchia maturità

scuola

Dress code, regole chiare per tutti

il parere della prof

Vietare lo smartphone? Non basta!

Insegnamento e metodo

«I prof interrogano ancora come nel 1890»

UNIVERSITà

Stop al test di medicina. Ora valorizziamo vocazione e merito

No future?

«Società digitale: è una schiavitù?»

Scuola

«È giusto che torni il latino alle medie?»

Scuola oggi

«A scuola troppi bambini con “bisogni speciali” certificati, e la didattica?»

Nuove generazioni

«Rappresentante di classe? Un ruolo inutile»