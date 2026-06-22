Non è una nuova sentenza sulla morte di Stefano Cucchi, ma è una pagina che pesa quanto una condanna morale sulla storia giudiziaria che ha seguito quel decesso. Nelle motivazioni depositate dalla Corte di Cassazione sul processo per i depistaggi, i supremi giudici parlano infatti di una «chiara volontà» di impedire che le condizioni fisiche del giovane geometra romano potessero essere ricondotte a responsabilità di appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Parole che arrivano a quasi diciassette anni dall'arresto di Cucchi e che riportano al centro una vicenda diventata simbolo del rapporto tra potere, giustizia e diritti fondamentali.

Secondo la Suprema Corte, dalle ricostruzioni emerse nei precedenti gradi di giudizio risulta evidente il tentativo di evitare che le precarie condizioni del trentunenne, osservate dopo il fermo, alimentassero sospetti sul comportamento dei militari che lo avevano avuto in custodia. Le false annotazioni e le alterazioni documentali contestate nel processo sarebbero state funzionali proprio a questo obiettivo: allontanare l'ipotesi di responsabilità interne e costruire una narrazione alternativa dei fatti. Una ricostruzione che la Cassazione ha ritenuto coerente con quanto accertato nelle sentenze di merito.

Il procedimento sui depistaggi si è però chiuso con esiti differenziati. Nel marzo scorso la Cassazione ha assolto definitivamente il colonnello Lorenzo Sabatino «perché il fatto non sussiste», mentre ha confermato le condanne di Francesco Di Sano e Luca De Cianni e preso atto della prescrizione maturata per altri ufficiali coinvolti, tra cui il generale Alessandro Casarsa. L'assoluzione di Sabatino non modifica tuttavia il giudizio complessivo espresso dalla Corte sulla strategia di occultamento ricostruita nel processo.

Per Ilaria Cucchi, che insieme ai genitori ha trasformato un dolore privato in una lunga battaglia civile, le motivazioni rappresentano l'ennesima conferma di quanto denunciato per anni. Ha parlato di «sedici anni di depistaggi che hanno annientato la mia famiglia», ricordando il prezzo umano pagato per ottenere una verità che sembrava continuamente allontanarsi.

La vicenda di Stefano Cucchi inizia il 15 ottobre 2009. Fermato dai carabinieri a Roma per possesso di sostanze stupefacenti, viene trasferito nelle camere di sicurezza e successivamente condotto davanti al giudice. Nei giorni seguenti le sue condizioni di salute peggiorano rapidamente fino al ricovero all'ospedale Sandro Pertini, dove muore il 22 ottobre. Le fotografie del suo corpo, segnato da ecchimosi e lesioni, suscitano un'ondata di indignazione nell'opinione pubblica e aprono una delle più controverse vicende giudiziarie italiane degli ultimi decenni. Per anni il percorso processuale è stato caratterizzato da archiviazioni, assoluzioni, testimonianze contraddittorie e ricostruzioni poi smentite. Si è discusso di presunte patologie pregresse, di tossicodipendenza, di anoressia e perfino di una sieropositività rivelatasi infondata. Parallelamente cresceva il sospetto che la verità fosse stata nascosta dietro una serie di omissioni e falsificazioni.

La svolta arriva grazie a nuove testimonianze e a una rinnovata attività investigativa. Nel 2018 alcuni carabinieri rompono il muro del silenzio, consentendo di ricostruire il pestaggio subito da Cucchi dopo l'arresto. Nel 2022 diventano definitive le condanne per omicidio preterintenzionale di due militari ritenuti responsabili delle violenze che causarono la morte del giovane, mentre il filone relativo ai depistaggi continua il suo percorso fino alle recenti pronunce della Cassazione. L'intera storia ha inciso profondamente anche sul dibattito pubblico italiano. Ha contribuito a rafforzare l'attenzione sui meccanismi di controllo delle forze dell'ordine, sull'importanza della trasparenza istituzionale e sulla tutela delle persone private della libertà personale. Allo stesso tempo ha mostrato quanto sia difficile arrivare all'accertamento della verità quando, invece di collaborare con la giustizia, parti dell'apparato pubblico scelgono di proteggere se stesse.

Le motivazioni depositate dalla Cassazione non riscrivono gli eventi, ma confermano un punto essenziale: accanto alla tragedia della morte di Stefano Cucchi vi fu, secondo i giudici, un tentativo organizzato di allontanare le responsabilità e orientare diversamente gli accertamenti. È una conclusione che supera il singolo processo e interroga il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Perché uno Stato democratico si misura non solo dalla capacità di perseguire i colpevoli, ma anche dal coraggio di riconoscere i propri errori quando questi vengono commessi da chi lo rappresenta.