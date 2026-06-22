La casa è tornata a essere una delle grandi questioni sociali italiane. Non soltanto perché comprare un appartamento è diventato proibitivo per molte giovani coppie, ma anche perché nelle grandi città trovare un affitto sostenibile è ormai un percorso a ostacoli. È dentro questa crisi che il governo ha costruito il suo Piano Casa, un provvedimento che il Parlamento si appresta a convertire in legge e che promette di aumentare l’offerta di abitazioni a prezzi accessibili.

Al più tardi il prossimo 6 luglio il decreto approvato a maggio dovrà essere convertito in legge. Intanto, il governo venerdì ha posto la fiducia sul voto, e questo presuppone che il testo venga votato senza che il parlamento possa più modificarlo. La Camera dovrà votare la legge di conversione lunedì, poi “il mazzo di chiavi” della legge passerà al Senato, che ha due settimane di tempo per espremersi.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: rendere disponibili circa 100 mila alloggi nell’arco di dieci anni, recuperando il patrimonio pubblico inutilizzato e incentivando investimenti privati nel social housing. Ma proprio tra gli annunci e la concreta capacità di incidere sul mercato si collocano le principali incognite del progetto.

Case popolari a Torino, nel quartiere Mirafiori. ANSA/JESSICA PASQUALON (ANSA)

Il primo pilastro del piano riguarda l’edilizia residenziale pubblica. In Italia esistono decine di migliaia di appartamenti popolari oggi inutilizzabili perché necessitano di interventi di manutenzione o adeguamento. Il governo punta a recuperarne circa 60 mila in tempi relativamente rapidi, restituendoli alle graduatorie di assegnazione invece di costruire nuovi edifici da zero. È una scelta che privilegia il riuso del patrimonio esistente e che potrebbe produrre effetti più veloci rispetto ai lunghi tempi della nuova edificazione.

Il secondo asse è quello dell’housing sociale. L’esecutivo intende favorire la nascita di abitazioni con canoni calmierati rivolte soprattutto a giovani lavoratori, studenti, famiglie e persone con redditi troppo alti per accedere all’edilizia popolare ma insufficienti per sostenere i prezzi del libero mercato. Una fascia sempre più ampia della popolazione che rischia di rimanere senza risposte.

Il terzo elemento è forse il più delicato: il coinvolgimento dei capitali privati. Il Piano punta infatti a semplificare procedure urbanistiche e autorizzative per attrarre investitori interessati a realizzare alloggi convenzionati. L’idea è che lo Stato, da solo, non disponga delle risorse necessarie per affrontare la crisi abitativa e debba quindi costruire partenariati con operatori finanziari e immobiliari.

Proprio qui emergono le principali criticità. Molti osservatori fanno notare che una parte consistente delle nuove abitazioni previste dipenderà dalla capacità di convincere soggetti privati a investire con margini economici inferiori rispetto al mercato tradizionale. Se questi investimenti non dovessero concretizzarsi, gli obiettivi quantitativi rischierebbero di rimanere sulla carta. Anche il vincolo finanziario pesa. Il governo ha scelto una strategia che cerca di massimizzare il recupero del patrimonio esistente e l’effetto leva delle risorse pubbliche, evitando un gigantesco piano di edilizia sovvenzionata finanziato esclusivamente dallo Stato. Una scelta dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica, ma che limita la possibilità di un intervento diretto e massiccio.

C’è poi un problema di tempi. Ristrutturare immobili degradati, coordinare enti locali, reperire fondi, completare gare e affidamenti richiede anni. Nel frattempo la pressione del mercato continua a crescere, soprattutto nelle città universitarie e nei grandi centri urbani dove affitti e prezzi di vendita hanno registrato incrementi ben superiori alla crescita dei salari. Le associazioni che si occupano di diritto all’abitare chiedono inoltre misure più incisive sul controllo dei canoni e sul sostegno economico agli inquilini, osservando che aumentare l’offerta è importante ma potrebbe non bastare se la domanda continua a superarla in maniera così marcata.

Il Piano Casa rappresenta comunque un cambio di prospettiva rispetto agli ultimi anni, riportando il tema dell’abitazione al centro dell’agenda politica nazionale. Resta però una domanda decisiva: sarà sufficiente recuperare immobili esistenti e incentivare il partenariato pubblico-privato per restituire il diritto alla casa a chi oggi ne è escluso?

La risposta dipenderà dalla capacità di trasformare gli annunci in cantieri, i finanziamenti in alloggi realmente disponibili e le semplificazioni amministrative in opportunità concrete per famiglie e giovani. Perché la crisi abitativa italiana non è soltanto una questione immobiliare: è una frattura sociale che incide sulla natalità, sulla mobilità del lavoro, sul diritto allo studio e, in definitiva, sulla possibilità stessa di progettare il proprio futuro.