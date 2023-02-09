Chi pratica sport professionistico è abituato ad affrontare i guai fisici: e nella carriera di Elena Fanchini, sciatrice di discesa libera, con una medaglia d’argento mondiale nel suo palmares, gli infortuni non sono certo mancati. Ma«Avevo avuto dei sintomi preoccupanti», ci racconta, «e i medici della Federazione italiana sport invernali mi avevano subito indirizzato verso analisi più approfondite. Quando è arrivato il verdetto, la prima cosa a cui ho pensato, forse da incosciente, non è stata tanto la preoccupazione per la mia vita, quanto il vedere naufragare quello che per ogni sportivo è il traguardo più grande, le Olimpiadi di Pyeong Chang, che si sarebbero dovute disputare due mesi dopo».. «Ho trovato dei medici gentilissimi e disponibilissimi, ho sentito subito che avrebbero fatto il meglio per me. Io ce la mettevo tutta, perché avevo un solo obiettivo: poter tornare a gareggiare. Lo sci è il grande amore della mia vita da quando ho inforcato gli sci per la prima volta, a 3 anni». Una carriera che ha condiviso a lungo con le sue sorelle, Nadia e Sabrina. Ma che è arrivata al capolinea a causa di un ennesimo infortunio.Ho dovuto tenere una placca nel ginocchio per un anno. Gareggiare a quel punto era diventato impossibile e sono stata costretta al ritiro. Ma qualche sciata non impegnativa ho potuto di nuovo concedermela...». Ora che non è più una sciatrice professionista continua a far parte della Guardia di finanza con mansioni prevalentemente di ufficio.. Airc, dopo essere venuta a conoscenza della sua storia, l’ha contatta per arruolarla tra i testimonial. «Ho aderito volentieri, credo sia utile dare ai malati di tumore un messaggio di speranza. Io dico loro di individuare un sogno, un obiettivo da raggiungere. In fondo, chiunque ne possiede uno; questo moltiplicherà la loro forza e la loro energia nel combattere la malattia». La giornata delle arance di Airc pone l’accento sull’importanza della prevenzione e della buona alimentazione: «Come sportiva ho sempre tenuto un corretto stile di vita. Niente fumo né alcol, tanta attività fisica e un’alimentazione bilanciata in cui abbondano frutta e verdura.ma credo nel l’importante ruolo della prevenzione». Il tumore al colon è uno dei più diffusi in Italia, con 50 mila nuove diagnosi ogni anno. Un team di ricerca dell’Università di Bologna ha scoperto che in Europa c’è stato un aumento nei morti per cancro al colon-retto dell’11,9% a causa della pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. La diffusione del virus ha causato ritardi negli screening salva-vita, riducendo il tasso delle diagnosi precoci della neoplasia. «Purtroppo molte persone non riescono neppure a curarsi», conclude Elena, «ma anche per questo

La famiglia di Elena Fanchini ha aperto una pagina di raccolta fondi per la ricerca in sua memoria