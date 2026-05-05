A Sava, in provincia di Taranto, tre amiche si recano ad una pizzeria del posto per godersi una cena. Mentre la serata scorre tranquilla, ad una di loro un pezzo della pizza che stava mangiando si blocca, e la ragazza rischia di soffocare. Durante quei concitati attimi a fare la differenza è stata la freddezza del titolare del ristorante, che ha salvato la ragazza dal soffocamento. Ma come ha fatto?

Grazie alla manovra di Heimlich, che rappresenta la differenza tra la vita e la morte in questi momenti delicati. Consiste in una serie di colpi secchi e decisi che un genitore, un amico, un semplice passante ha la prontezza di riflessi di eseguire senza perdere tempo e soprattutto applicando la corretta procedura.

È esperienza comune che un boccone, per esempio, o della semplice saliva ci vada “di traverso”, ovvero prenda erroneamente una strada che non è quella dell’esofago/stomaco, ma quella della laringe/trachea/bronchi. La sostanza invece di essere deglutita viene cioè inalata.

Come ci spiegò il dottor Gian Piero Sbaraglia nel 2017, «le cause possono essere molteplici: mangiare e bere di fretta o mentre si parla o si ride, o patologie preesistenti come il reflusso gastrico o la discinesia ipofago-esofagea… Anche le protesi dentali, soprattutto in caso di incidenti, possono mobilizzarsi e andare a ostruire le vie aeree».

Che cosa fare?

«Quando ci troviamo di fronte a un evento di questo tipo è fondamentale mantenere la calma e chiamare immediatamente il 118», si raccomanda Sbaraglia. «E nel frattempo mettere in atto procedure di pronto intervento che in molti casi si rivelano vitali».

Come si interviene?

Tale manovra prevede che il soccorritore si metta in piedi dietro la vittima, la cinga con le braccia intorno ai fianchi, sotto le ascelle. Una mano con il pugno chiuso si posiziona contro l’addome tra lo sterno e l’ombelico. L’altra mano afferra il pugno e provoca una serie di spinte verso l’alto alla bocca dello stomaco senza però comprimere la gabbia toracica. Dopo cinque compressioni si procede ad altri cinque colpi interscapolari sul dorso finché l’oggetto non viene espulso.

Come eseguire la manovra di Heimlich

LE FASI:

AFFERRARE: Se il bambino (è la categoria più a rischio) ha ingoiato qualcosa che gli sta bloccando il respiro afferrare con fermezza e la sua mandibola dal basso verso l’alto.

APPOGGIARE: Il soccorritore posiziona il bambino a pancia in giù in modo che abbia l’addome sul suo ginocchio, con la testa più in basso del torace.

come eseguire la manovra (iStock)

COLPIRE: Si danno cinque colpi con la mano aperta in mezzo alle scapole verso l’esterno per non danneggiare la testa. L’altra mano sostiene la mandibola.

COMPRIMERE: Il soccorritore cinge il bambino ed effettua cinque compressioni diaframmatiche seguite da altri cinque colpi intrascapolari sino alla disostruzione.

MANI IN POSIZIONE: La mano destra deve comprimere lo sterno e l’altra mano appoggiarsi sopra per conferire un movimento a cucchiaio.