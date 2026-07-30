A cinque mesi dai primi attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran entra ufficialmente in guerra anche l’Arabia Saudita.

L'Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno sferrato attacchi contro le milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha affermato che gli attacchi erano diretti contro “terroristi alleati dell’Iran che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite”.

Il Centcom ha dichiarato che gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito "numerosi siti logistici e di stoccaggio di armi dei terroristi in tutta la regione orientale dell'Iraq, in risposta decisa agli oltre 30 attacchi aerei con droni diretti dall'IRGC nelle ultime 72 ore”. Un portavoce del ministero della Difesa saudita, il generale di divisione Turki al-Maliki, ha accusato le “milizie terroristiche sostenute dall’Iran” di aver lanciato lunedì e martedì, dal territorio iracheno, dei droni contro impianti petroliferi nelle regioni orientali e di Riyadh. L’ufficiale ha affermato che l’Arabia Saudita, in virtù del proprio “diritto all’autodifesa”, ha risposto conducendo attacchi “contro obiettivi specifici appartenenti a tali milizie”.

“Il Regno dell’Arabia Saudita ribadisce di non voler provocare un’escalation, ma che risponderà con decisione a qualsiasi aggressione diretta contro di esso”, ha aggiunto.

Le Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) irachene, un’organizzazione paramilitare dominata dalle milizie sciite sostenute dall’Iran, hanno dichiarato che almeno 20 dei loro membri sono stati uccisi negli attacchi statunitensi e sauditi contro le loro basi. I feriti sarebbero 32.

Secondo l’agenzia di stampa Reuters e il Wall Street Journal, finora l’Arabia Saudita aveva condotto le proprie operazioni contro l’Iran in modo discreto. I due media hanno riferito che il regno aveva effettuato numerosi attacchi a sorpresa in Iran dall’inizio della guerra, in particolare nel mese di marzo. La rivendicazione, mercoledì 29 luglio, degli attacchi contro le milizie sciite filo-iraniane in Iraq segna quindi una escalation: per la prima volta dalla guerra del Golfo del 1991, l’Arabia Saudita ammette pubblicamente la propria partecipazione a raid aerei condotti a fianco degli Stati Uniti sul territorio di un altro Paese arabo.

Secondo Cinzia Bianco, tra i maggiori esperti del Golfo, analista dello European Council on Foreign Relations, l’escalation rappresenta “un rischio enorme per tutte le parti in causa”. “L’Iran”, scrive Bianco nella sua analisi, “finirebbe per trovarsi di fronte a una coalizione più ampia. L’Arabia Saudita si unirebbe a una campagna militare statunitense che non è ancora riuscita a sferrare un colpo decisivo contro l’Iran, riaprendo al contempo un conflitto nello Yemen che in precedenza non era riuscita a risolvere. L’Iran ha già dimostrato di poter mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz nonostante gli attacchi statunitensi, dimostrando di disporre di sistemi missilistici e di droni altamente dispersi, in grado di sostenere una guerra prolungata a costi molto bassi. Gli Houthi possono fare più o meno lo stesso nel Mar Rosso. Nel frattempo, una nuova guerra terrestre nello Yemen potrebbe riaccendere la guerra civile che da tempo affligge il Paese”.

Intanto, come ha anticipato la Reuters, l'Arabia Saudita sta cercando di costituire una coalizione internazionale per proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. La composizione della coalizione non è ancora stata definita e si sta discutendo con decine di paesi, hanno aggiunto le fonti.