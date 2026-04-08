Il 6 aprile 2026, alle 19:56 ora italiana, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen sono diventati gli esseri umani più lontani dalla Terra che siano mai esistiti. La capsula Orion ha superato i 400.171 chilometri che erano stati il primato di Apollo 13 dal 1970, per poi spingersi fino a 406.771 chilometri dal nostro pianeta, un record che resisteva da più di mezzo secolo, nato non da un trionfo ma da un'emergenza.

Il momento centrale della missione è stato il sorvolo ravvicinato della Luna: sette ore durante le quali l'equipaggio ha osservato e fotografato la superficie lunare a una distanza di circa 6.500 chilometri, catalogando trenta siti geologici indicati dalla NASA. Sono visibili nei fotogrammi numerosi crateri lunari e parti della superficie che non erano mai state osservate nelle precedenti missioni Apollo.

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Il passaggio più atteso, e più silenzioso, è stato quando Orion ha superato il bordo della Luna e si è immersa nel suo lato nascosto, quello che dalla Terra non si vede mai. Per quarantaquattro minuti le comunicazioni con il centro di controllo si sono interrotte, bloccate dalla Luna stessa. In quell'intervallo, l'equipaggio ha scattato le prime fotografie mai realizzate da occhi umani del lato nascosto del satellite. La NASA ha definito l'immagine dell'"Earthset", la Terra che tramonta oltre l'orizzonte lunare, «la prima foto dal lato nascosto della Luna, catturata da Orion». Immagini destinate a entrare nei libri di storia come l'"Earthrise" dell'Apollo 8 nel 1968.

Artemis II ha scritto anche altri primati: Glover è il primo afrodiscendente a girare intorno alla Luna, Koch la prima donna, Hansen il primo canadese. Superato il record, l'equipaggio ha proposto di intitolare due crateri appena osservati: uno "Integrity", come la capsula, l'altro "Carroll", in memoria della moglie del comandante Wiseman, morta nel 2020.

L'ammaraggio nell'Oceano Pacifico al largo di San Diego è previsto per il 10 aprile. Torneranno sulla Terra come le quattro persone che si sono allontanate di più dal pianeta in tutta la storia dell'umanità. Almeno per ora.