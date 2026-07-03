La vera partita tra papa Leone XIV e Donald Trump non si gioca né a Roma, né alla Casa Bianca. Si gioca in America. Più precisamente dentro il cattolicesimo americano, quell’elettorato mobile, inquieto, diviso fra identità religiosa, paura del declino, temi etici, questione sociale e immigrazione. È lì che i due americani più influenti del mondo — il presidente degli Stati Uniti e il primo Papa nato negli Stati Uniti — si contendono non solo un’opinione pubblica, non solo il mondo religioso, ma una vera e propria idea di civiltà.

Leone XIV non è un papa europeo che osserva l’America da lontano. Robert Francis Prevost è nato a Chicago, è stato eletto l’8 maggio 2025, ed è il primo pontefice statunitense della storia della Chiesa. Questo cambia tutto. Con lui il Vaticano non parla più agli Stati Uniti dall’esterno. Parla dall’interno della loro anima religiosa. Va aggiunto che per la prima volta i cattolici americani ascoltano il loro pontefice parlare “live” la loro lingua, e questo lo fa sentire ancora più vicino. Quando il tycoon americano lo attaccò direttamente e il Pentagono minacciò il trasferimento della sede papale come ai tempi di Avignone, lui rispose dall’aereo papale di ritorno dal Libano nella sua stessa lingua: «I have no fear of the Trump administration», non ho paura dell’amministrazione di Trump. Quella frase si affacciò su tutti i televisori d’America, senza mediazioni, con un effetto enorme.

Trump tutto questo lo sa benissimo. Perché il cattolicesimo americano è stato uno dei terreni della sua vittoria culturale prima ancora che politica: nel 2024 il Pew Research Center, un centro studi americano molto autorevole, con sede a Washington, registrava il forte orientamento pro-Trump dei cattolici bianchi, mentre i cattolici ispanici restavano molto più vicini ai democratici. Due Americhe dentro la stessa Chiesa.

Qui sta il primo punto che li accomuna: entrambi parlano a un’America che non vuole sentirsi periferia. Trump le dice: siete stati traditi dalle élite globaliste, riprendetevi confini, industria, sovranità, moneta, potenza. Leone ribatte: siete una grande nazione, ma la grandezza non si misura dalla capacità di espellere i deboli. Entrambi intercettano una crisi: il ceto medio ferito, la paura della sostituzione, la rabbia verso le tecnocrazie, la sensazione che la globalizzazione abbia arricchito pochi e sradicato molti. Ma danno due risposte opposte.

Trump è il volto politico di un capitalismo muscolare, anche quando lo maschera con dazi e protezionismo. Non è un liberista da manuale, perché usa lo Stato come una clava. Ma incarna qualcosa di più profondo: l’idea che il successo economico assolva tutto, che il vincente abbia sempre ragione, che il mercato sia una giungla dove chi perde doveva semplicemente correre più veloce. È il liberismo diventato antropologia: l’uomo vale se produce, se compra, se domina, se si salva da solo.

Leone XIV arriva invece con un nome che è già un programma. Non ha scelto “Leone” per nostalgia estetica. Ha scelto di mettersi nella scia di Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, l’enciclica del 1891 che aprì la dottrina sociale della Chiesa davanti alla rivoluzione industriale. Nella Magnifica Humanitas, firmata il 15 maggio 2026 nel 135° anniversario della Rerum Novarum, Leone XIV aggiorna quella tradizione all’epoca dell’intelligenza artificiale, degli algoritmi, della concentrazione del potere tecnologico. La tesi è semplice e pesantissima: la tecnologia deve servire l’uomo, non concentrare potere; al centro ci sono dignità, lavoro, giustizia sociale e pace. E per chi crede si può leggere la straordinaria capacità profetica di chi lo ha scelto al Conclave, rimanendo stupefatti dal vento Paracleto che ha soffiato il giorno della sua elezione entrando nella carne della storia. Durante il Conclave Trump ebbe l’ardire di porsi come pontefice ideale poiché la Chiesa aveva bisogno di un papa americano: il Conclave lo ha accontentato, ha scelto un pontefice statunitense, sfortunatamente non lui, con una scelta che ha persino il sapore di una beffa divina.

È qui che lo scontro diventa frontale. Per Trump il problema dell’America è l’invasione. Per Leone il problema dell’Occidente è la disumanizzazione. Trump costruisce la politica sulla frontiera. Leone sulla persona. Trump vede nell’immigrato il simbolo del disordine. Leone vede nell’immigrato il banco di prova della civiltà cristiana. Il Papa non nega il diritto degli Stati a controllare i confini: lo ha detto chiaramente, nessuno pretende frontiere spalancate. Ma ha aggiunto che persone vissute per dieci, quindici, vent’anni negli Stati Uniti non possono essere trattate con brutalità, violenza e disprezzo.

Gli avvenimenti parlano più delle teorie. Il 20 gennaio 2025 Trump ha aperto il secondo mandato con una stretta durissima: emergenza nazionale sull’immigrazione illegale, sostegno militare al confine, stop a vie legali d’ingresso, rilancio del “remain in Mexico”, limitazioni alla cittadinanza per nascita. Poi sono arrivate le retate, la cancellazione delle tutele nei luoghi sensibili, la paura nelle scuole, negli ospedali, nelle chiese. I vescovi americani hanno denunciato la “vilificazione” dei migranti e si sono opposti alle deportazioni indiscriminate.

Leone non ha risposto con un comizio. Ha scelto i simboli, come spesso fa la Chiesa quando vuole parlare alla storia più che alla cronaca. Mentre l’America celebra il suo 250° anniversario, il Papa guarda a Lampedusa, cioè alla frontiera dei naufraghi. I vescovi americani, intanto, hanno celebrato una messa al confine tra Nogales, Arizona, e Nogales, Sonora, chiedendo dignità e rispetto per i migranti. È una contro-liturgia: da una parte la nazione che festeggia sé stessa, dall’altra la Chiesa che ricorda chi resta fuori dalla festa.

La Casa Bianca ha capito benissimo il messaggio. Il vicepresidente JD Vance, cattolico convertito, ha definito “preoccupanti” le posizioni del Vaticano sull’immigrazione e ha rivendicato la linea dura dell’amministrazione. Non è un incidente diplomatico. È la fotografia di una frattura interna al cattolicesimo americano: da una parte un cattolicesimo identitario, ossessionato dalla difesa della civiltà cristiana come recinto; dall’altra un cattolicesimo sociale, che prende sul serio il Vangelo e la Rerum Novarum e lo porta fino agli ultimi del XXI secolo.

Tanto è vero che a Trump, il Nabucodonosor dei grattacieli, non è rimasto che attaccare direttamente il pontefice, una cosa mai vista per qualunque presidente americano, a qualunque credenza esso appartenesse. Un atteggiamento tronfio e arrogante che ha provocato il voltafaccia dei tanti cattolici Maga che lo avevano votato. I cattolici americani, stando ai sondaggi, sono stanchi di un presidente che hanno votato cui riponevano fiducia, così come stanchi del neoconvertito Vance e delle sue pseudo teorie teologiche di sapore farisaico.

Ma sarebbe sbagliato trasformare Leone XIV in un progressista da salotto europeo. La dottrina sociale cattolica non è socialismo, non è wokeismo, non è umanitarismo senza confini. È più antica e più scomoda. Difende la vita, la famiglia, la vita, il lavoro, i corpi intermedi, la comunità, la proprietà ma anche la sua funzione sociale. Proprio per questo è indigesta al fariseo Trump, sempre più somigliante al ricco stolto della parabola di Luca che accumula convinto che la vita coincida con i beni posseduti: perché non si lascia arruolare né dal mercato assoluto né dallo Stato nazionalista. Dice al miliardario-presidente che il denaro non salva. Dice al sovranista che la nazione non è un idolo. Dice alla Silicon Valley che l’algoritmo non è una provvidenza.

La sentenza della Corte Suprema del 30 giugno 2026, che ha bocciato il tentativo di Trump di limitare la cittadinanza per nascita, ha aggiunto un altro capitolo alla contesa. Da una parte l’America costituzionale, figlia del XIV emendamento e della promessa nata dopo la schiavitù. Dall’altra l’America della cittadinanza contratta, ristretta, sorvegliata. Leone XIV sta dentro questo conflitto non come capo dell’opposizione, ma come custode di una domanda più radicale: che cosa resta dell’Occidente se perde l’idea che ogni uomo ha una dignità prima del passaporto, del reddito, dell’utilità economica?