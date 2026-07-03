C'è un momento in cui la cronaca giudiziaria smette di essere semplicemente un elenco di reati e diventa la radiografia di un crollo morale collettivo. L'operazione "Progetto Medusa", coordinata dall'Europol con la guida delle magistrature di Germania e Regno Unito, ci scaraventa davanti a una realtà che credevamo confinata all'eccezione aberrante e che invece scopriamo essere un sistema, una rete strutturata, interconnessa, globale.

Cinquantasette arresti, centoconpassantasei persone identificate tra aguzzini e vittime – quasi tutte donne – in una costellazione di Paesi che unisce il Vecchio e il Nuovo Continente, dal Brasile al Canada, dalla Francia all'Ungheria, passando per Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti.

I fatti descrivono un abisso. Uomini che all'interno delle mura domestiche, laddove dovrebbe risiedere il patto sacro della fiducia, dell'intimità e della cura, drogavano le proprie mogli con narcotici e alcol per poi organizzarne lo stupro, invitando sconosciuti o condividendo in chat crittografate e forum i video delle violenze. Non si tratta di un impulso isolato, di una follia momentanea. L'Europol parla esplicitamente di una pianificazione dettagliata, di "un modello più ampio di comportamento organizzato e interconnesso".

Nell'illustrazione, Dominique Pelicot, un uomo francese, noto come il principale responsabile e carnefice nel caso degli "stupri di Mazan". Per circa dieci anni (2011-2020), ha sistematicamente drogato sua moglie Gisèle con potenti ansiolitici per farla violentare da decine di sconosciuti reclutati online, filmando e archiviando ogni aggressione.Il processo svoltosi ad Avignone, conclusosi nel dicembre 2024, lo ha visto condannato alla pena massima di 20 anni di reclusione per tutti i capi d'accusa, dopo che lui stesso ha confessato in aula.

Uomini normali in apparenza, mariti e padri che online si scambiavano racconti ed esperienze, ma soprattutto consigli pratici su come reperire illegalmente i farmaci, come dosare le sostanze per annientare la coscienza senza spegnere il corpo, come filmare e diffondere l'orrore.

È la sottomissione chimica. È l'estirpazione della volontà tramite la cancellazione pianificata della memoria. Le vittime, protette da un'ingannevole normalità domestica, si svegliavano la mattina dopo senza ricordare nulla, ignorando per anni che il loro corpo fosse stato trasformato in un territorio di violenza e di mercificazione virtuale.

Questo scenario drammatico squarcia il velo dell'isolamento e ci riporta inevitabilmente a una ferita aperta nella coscienza europea: il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese narcotizzata dal marito per dieci anni e abusata da decine di estranei.

Proprio sulle colonne di Famiglia Cristiana, in un'intensa intervista rilasciata in occasione della presentazione del suo libro Un inno alla vita (Rizzoli), Gisèle aveva lanciato un profetico e doloroso avvertimento: «Quando ho scoperto cosa avevo subito per dieci anni credevo che questa aberrazione riguardasse solo la mia storia. Invece la sottomissione chimica è una forma di violenza diffusa e ogni giorno emergono casi simili che coinvolgono talvolta anche i bambini».

Le parole di Gisèle oggi risuonano come una verità drammatica di fronte ai numeri dell'Europol. Ma contengono anche il nucleo di un riscatto possibile, una strada per uscire dalle tenebre. Scegliendo un processo a porte aperte, rifiutando la gabbia del silenzio che i suoi aguzzini avrebbero voluto imporle, Gisèle ha tracciato una linea di demarcazione netta: «La prima reazione delle vittime è la vergogna, il senso di colpa... E invece la vergogna deve cambiare lato: sono loro a doversi vergognare». È la stessa dignità che l'ha spinta a mantenere il cognome del marito stupratore, affinché i nipoti non debbano nascondersi ma, al contrario, rivendicare con orgoglio l'eredità di una nonna che ha avuto il coraggio di illuminare l'oscurità.

La sede dell'Europol all'Aia. Fonte: Wikipedia

La lezione umana di questa vicenda tocca le radici stesse della nostra comunità civile. La violenza di genere non è un'emergenza estemporanea o un problema puramente di ordine pubblico; è una questione profonda di analfabetismo emotivo e spirituale. Quando la casa diventa il luogo della trappola e il legame coniugale lo strumento del tradimento supremo, significa che il tessuto sociale si è logorato fin nelle sue cellule fondamentali. È qui che il giornalismo deve saper andare oltre la superficie del verbale di polizia per interrogare l'uomo, le sue derive, la sua spaventosa capacità di trasformare la tecnologia, le chat cifrate, i forum sotterranei della rete , in un amplificatore del male ordinato e cooperativo.

Eppure, in questa oscurità fitta, c'è una luce che si ostina a non spegnersi. È la forza delle donne che trovano dentro e fuori di sé l'energia per rialzarsi, per risorgere dalle proprie ceneri, come dimostrano le migliaia di lettere che Gisèle riceve da ogni angolo del mondo. Non c'è odio nelle sue parole, non c'è il desiderio sterile della vendetta, ma una richiesta perentoria di giustizia e di educazione. Il lavoro più grande, ricorda, deve farlo l'educazione al rispetto dell'altro. Una sfida che interpella le scuole, le famiglie, le comunità ecclesiali e ogni singolo cittadino.

Le reti criminali si smantellano con il lavoro prezioso delle forze di polizia e della cooperazione internazionale. Ma le reti del pregiudizio, del possesso violento e dell'indifferenza si sconfiggono solo nelle coscienze, restituendo dignità alla parola amore e certezza al diritto di ogni donna di essere sovrana della propria vita.



Se hai bisogno di aiuto o sostegno

È possibile chiamare il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24 con accoglienza multilingue, oppure rivolgersi ai centri antiviolenza della rete Di.Re. In caso di emergenza e pericolo immediato, chiama i Carabinieri o la Polizia al 112.