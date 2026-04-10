Nell’ottobre del 2023 il mondo di Hollywood è stato sconvolto da una notizia terribile, quella della morte di Matthew Perry, noto attore che ha conquistato i riflettori della ribalta grazie al successo della sitcom che ha spopolato in tutto il mondo, Friends. La sua dipartita è giunta come un fulmine a ciel sereno nel mondo del cinema, soprattutto per le dinamiche ad essa legate. Lo statunitense è stato trovato esanime nella jacuzzi della sua abitazione di Los Angeles. Ma cosa ha portato alla morte di Perry? Fin da subito si intuisce che non era semplicemente annegato nella jacuzzi, ma che la vera causa primaria è legata ad un’overdose di ketamina.

Il cast di Friends (Abaca)

La mano che ha consegnato a Perry la dose fatale è stata quella di Jasveen Sangha. Se la mente viaggia immaginando una spacciatrice dei bassifondi siete completamente fuoristrada. 42 anni, curata, stile di vita lussuoso: era questa l’immagine che Sangha dava. La realtà dei fatti racconta che questo stile di vita se lo poteva permettere grazie ai soldi derivanti dal grande giro di droga che aveva messo in piedi tra i vip della Città degli Angeli.

Si rivolgeva a una clientela di alto livello: chiunque la cercasse lo faceva per trovare discrezione, qualità (apparente) e un certo status criminale. Il suo ritratto è fatto di contrasti stridenti: da un lato, la donna sofisticata e cosmopolita che frequenta i posti giusti di Los Angeles; dall’altro, la spacciatrice spietata che, mentre il mondo piangeva Perry, si preoccupava di come proteggere il suo inventario di migliaia di pillole di metanfetamina, cocaina e Xanax.

La venditrice di morte inizialmente aveva negato ogni accusa, salvo poi ritrattare dichiarandosi colpevole. Questa ammissione le ha permesso di evitare la pena massima – 65 anni di carcere – arrivando a una condanna di 15 anni. I capi di accusa di cui è colpevole sono: distribuzione di ketamina con conseguente morte (legata alla vicenda di Perry), gestione di un locale adibito ad attività di spaccio (la casa a North Hollywood) e distribuzione illegale di sostanze.

Ad ottobre 2023, il mondo ha pianto la scomparsa di Perry. In foto dei mazzi di fiori lasciati dai fan a New York (EPA)

Sulla sentenza ha pesato enormemente la vicenda legata a Cody McLaury. Nel 2019, Sangha aveva venduto all’uomo della ketamina, che lo portò alla morte poche ore dopo l’assunzione. A colpire è la mancanza di rimorso mostrata dalla detenuta. Mentre era in carcere in attesa di giudizio, è emerso che Sangha fosse più preoccupata di come capitalizzare mediaticamente la vicenda (cercando di registrare marchi o ottenere diritti editoriali sul caso) piuttosto che del dolore causato alle famiglie delle vittime.

Alla sentenza di condanna le reazioni da parte della famiglia dell’attore che ha dato volto al personaggio di Chandler Bing non si sono fatte attendere. Debbie Perry, matrigna dell’attore, ha dichiarato che il dolore causato dalle azioni di Sangha è «irreversibile», mentre Keith Morrison, il patrigno, parlando col giudice ha riferito che lui e la madre di Matthew provano «tristezza e un dolore quotidiani e opprimenti».