Due novità importanti riguardano in questi giorni i documenti di identità degli italiani. La prima riguarda il documento cartaceo. Il Governo ha infatti deciso di concedere più tempo ai cittadini e ai Comuni per completare il passaggio alla Carta d'identità elettronica (CIE) modificando la precedente scadenza del 3 agosto. Chi possiede ancora il vecchio documento potrà continuare a utilizzarlo in Italia fino alla sua naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2027, nuova data fissata per il definitivo superamento della carta cartacea.

La proroga è stata introdotta per evitare disagi, soprattutto nei confronti delle persone più anziane e di chi incontra difficoltà con le prenotazioni online o con le procedure digitali. In questi mesi, infatti, molti uffici comunali sono alle prese con un numero elevato di richieste di rinnovo e il rischio era quello di creare lunghe attese e difficoltà nell'accesso ai servizi.

Fino alla scadenza, il documento cartaceo continuerà quindi a essere valido per tutte le principali attività sul territorio nazionale: identificarsi davanti alle Forze dell'ordine, ritirare raccomandate e atti alle Poste, svolgere operazioni bancarie o accedere ai servizi della Pubblica amministrazione. Occorre però fare attenzione se si ha in programma un viaggio all'estero. Per l'espatrio nell'Unione europea la carta cartacea non è più sufficiente: è necessario essere in possesso della Carta d'identità elettronica oppure del passaporto.



In vista della deadline europea del 3 agosto 2026, un decreto legge ha prorogato la data della sostituzione della carta di identità cartace al 31 gennaio 2027. (Getty Images/iStockphoto)

L'altra novità entra invece in vigore proprio da oggi, 30 luglio, e riguarda gli over 70. Le nuove Carte d'identità elettroniche richieste da chi ha già compiuto settant'anni avranno infatti validità illimitata. Non sarà quindi più necessario procedere ai rinnovi periodici, con un alleggerimento sia per i cittadini sia per gli uffici comunali.

La misura, spiegano dal Governo, punta a ridurre gli adempimenti amministrativi e a semplificare la vita quotidiana di oltre dieci milioni di persone. La carta manterrà anche la validità come documento per l'espatrio.

È importante ricordare che questa novità non è retroattiva. Chi possiede già una Carta d'identità elettronica ancora valida non riceverà automaticamente un documento senza scadenza: potrà ottenerlo solo quando arriverà il momento del rinnovo naturale.

Resta infine la possibilità, nei casi di reale urgenza e quando non sia possibile ottenere rapidamente la CIE, di chiedere al Comune un documento provvisorio con validità limitata, utile per affrontare esigenze immediate sul territorio nazionale in attesa del rilascio della carta elettronica definitiva.