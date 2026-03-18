È il 1° dicembre 2024, una domenica come tante nel nostro Paese: c’è chi si porta avanti con lo shopping natalizio, chi si gode la famiglia e chi guarda le partite di calcio. A Firenze va in scena una sfida fondamentale per le sorti del campionato: Fiorentina-Inter. I viola stanno vivendo un momento di grazia e arrivano al match cercando il colpaccio contro i campioni d'Italia. La partita inizia, l’intensità è massima, quando al minuto 17 tutto cambia: Edoardo Bove si accascia sul terreno di gioco, vittima di un malore improvviso.

I giocatori intorno al centrocampista si accorgono subito della gravità e richiamano disperatamente lo staff sanitario. In quegli istanti drammatici, i calciatori di entrambe le squadre formano un cerchio umano attorno a lui per proteggerlo dalle telecamere, mentre il "Franchi" piomba in un silenzio surreale, rotto solo dalle preghiere dei tifosi. In campo viene usato il defibrillatore, poi la corsa a sirene spiegate verso l’ospedale Careggi.

Il momento in cui i giocatori e le panchine si rendono conto della gravità di ciò che sta succedendo a Edoardo Bove (ANSA)

Mentre tutta Italia trattiene il respiro, dall’ospedale arriva la prima diagnosi: un arresto cardiaco causato da una aritmia ventricolare maligna. Edoardo passa giorni critici in terapia intensiva e, prima di essere dimesso, viene sottoposto a un intervento chirurgico per l'impianto di un ICD (defibrillatore automatico sottocutaneo). Questo dispositivo rappresenta la sua "assicurazione sulla vita": un guardiano silenzioso pronto a intervenire elettricamente se il cuore dovesse manifestare nuove anomalie.

Tuttavia, l’installazione dell'ICD sancisce, di fatto, la fine della sua carriera in Serie A. In Italia, infatti, le linee guida del COCIS per l’idoneità allo sport agonistico sono tra le più severe al mondo: è vietato il rilascio del certificato a chi porta un defibrillatore sottocutaneo per sport di contatto. È lo stesso destino toccato a Christian Eriksen, costretto a lasciare l’Inter dopo il malore accusato agli Europei del 2020 durante Danimarca-Finlandia.

Dopo oltre un anno di riabilitazione silenziosa, test fisici logoranti e la risoluzione del contratto con la Roma (proprietaria del cartellino), per Edoardo arriva l’opportunità della rinascita: la Championship. Il campionato di "serie B" inglese è un mondo a parte: stadi pieni, infrastrutture d'élite e un'intensità che non ha nulla da invidiare ai massimi tornei europei. A scommettere su di lui è il Watford, il club degli "Hornets" a nord di Londra.

Vicarage Road, lo stadio del Watford (ISTOCK)

In Inghilterra il regolamento è differente: la FA (Football Association) valuta i casi singolarmente. Una volta ottenuto il via libera dai medici del club e da specialisti indipendenti, il giocatore può scendere in campo firmando un consenso informato.

Con la maglia a strisce giallorosse — colori che sembrano un segno del destino per un "figlio di Roma" — Edoardo fa il suo debutto nel giorno più romantico dell’anno: San Valentino. Ma la vera consacrazione arriva il 17 febbraio 2026, nel match contro il Wrexham. Al 94°: Bove segue l'azione, si avventa su una palla vagante e sigla il definitivo 3-1 con un tap-in di sinistro. A distanza di 506 giorni dal suo ultimo gol, realizzato nell'ottobre 2024 proprio contro la sua amata Roma.

La carriera di Edoardo Bove è ufficialmente ripartita. Il calcio gli aveva tolto il respiro in un pomeriggio d'inverno a Firenze; l'Inghilterra glielo ha restituito sotto la pioggia di Watford. Bentornato, Edoardo.