Leggendario Jannik Sinner. il tennista numero uno al mondo è riuscito in un’impresa straordinaria: cinquant’anni dopo Adriano Panatta, è stato il primo italiano a conquistare gli Internazionali di Roma. Sinner ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4. Record per Sinner che conquista così tutti gli Atp Masters 1000, e con Roma centra il sesto di fila.

«È incredibile, erano 50 anni che un italiano non vinceva qui. Sono contento che uno di noi è riuscito a farlo. Oggi è stato molto molto difficile, c'era tanta tensione. Non c'è stato un tennis perfetto in campo, ma sono stati due mesi e mezzo incredibili. Ho cercato di mettermi nelle condizioni migliori, non tutti i giorni sono semplici ma sono contento». Sono state queste le dichiarazioni del campione dopo la vittoria su Ruud. «Fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori, chi si occupa del mio corpo è importante come chi si occupa del mio tennis», ha aggiunto.

Sinner è il tennista dei record: a 24 anni è anche il più giovane di sempre a vincere almeno una volta tutti i Masters 1000. Il secondo in assoluto è Novak Djokovic.

«Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel '76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere», è stato il commento di Adriano Panatta, l'ultimo italiano a vincere gli Internazionali 50 anni fa, felice dello straordinario risultato di Sinner. «Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l'è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni».

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, dopo la vittoria ha detto di lui: «Incredibile quello che sta facendo da diversi mesi, arrivare a Roma con tanta pressione e vincere: sta facendo la storia». E ha aggiunto: «Nel 2022 ho iniziato questa avventura con Jannik e non avrei mai pensato pensare che in così poco tempo ottenesse tutti questi risultati è speciale. Mi rende orgoglioso, la sua forza mentale è incredibile. Quello che sta facendo negli ultimi due mesi è incredibile. Il segreto del team è che siamo tutte persone che fanno questo lavoro non perché siamo col numero uno al mondo ma perché gli piace quello che fanno».