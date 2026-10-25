Il bambino con la testa di un veterano ha gestito le prove libere per mettersi, all’ultimo, nella condizione ottimale per affacciarsi sul Mondiale di Formula1 già stasera: Kimi Antonelli parte in pole, George Russell in terza fila sesto, subito dietro a Lewis Hamilton quinto.

Non basterebbe però mantenere le posizioni: il sesto posto di Russell sarebbe infatti insufficiente a dichiarare matematica la blindatura del titolo già a Austin, servirebbe che Kimi vincesse, che Hamilton non andasse oltre il quinto posto e che Russell scivolasse indietro fino al nono posto, solo così sarebbe fatta.

Ma non c’è fretta, il ragazzo ha dimostrato di saper fare quello che è nelle sue mani, lasciando alle stelle come dicevano gli antichi le liti tra gli altri.

Più del che cosa conta il come: quel giro della terza prova cronometrata nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, in cui ha lasciato indietro il suo compagno, stessa macchina, di oltre 4 decimi, e ha pennellato gli ultimi due settori di pista per lasciarsi dietro anche Verstappen che fin lì aveva girato più veloce di lui è la prova che, a vent’anni, Antonelli è l’uomo da battere, non solo per i numeri, non solo per l’abilità, ma per la mente lucida che tiene a bada l’ansia anche sul filo del rasoio tanto da mettere in fila i più esperti di lui

Lo dimostra il suo commento a caldo: «Tanta roba, sarebbe bello vincere». Il Gran Premio di Austin, a riprova che sta facendo del suo meglio per porsi un traguardo alla volta. E si chiama saggezza.

QUANDO E DOVE

La partenza è il 25 ottobre alle 21:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la corsa va in chiaro in differita su TV8 alle 22:30.