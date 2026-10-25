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Kimi Antonelli firma una gomma dopo le qualifiche di Austin dove ha conquistato la pole.
Il bambino con la testa di un veterano ha gestito le prove libere per mettersi, all’ultimo, nella condizione ottimale per affacciarsi sul Mondiale di Formula1 già stasera: Kimi Antonelli parte in pole, George Russell in terza fila sesto, subito dietro a Lewis Hamilton quinto.
Non basterebbe però mantenere le posizioni: il sesto posto di Russell sarebbe infatti insufficiente a dichiarare matematica la blindatura del titolo già a Austin, servirebbe che Kimi vincesse, che Hamilton non andasse oltre il quinto posto e che Russell scivolasse indietro fino al nono posto, solo così sarebbe fatta.
Ma non c’è fretta, il ragazzo ha dimostrato di saper fare quello che è nelle sue mani, lasciando alle stelle come dicevano gli antichi le liti tra gli altri.
Più del che cosa conta il come: quel giro della terza prova cronometrata nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, in cui ha lasciato indietro il suo compagno, stessa macchina, di oltre 4 decimi, e ha pennellato gli ultimi due settori di pista per lasciarsi dietro anche Verstappen che fin lì aveva girato più veloce di lui è la prova che, a vent’anni, Antonelli è l’uomo da battere, non solo per i numeri, non solo per l’abilità, ma per la mente lucida che tiene a bada l’ansia anche sul filo del rasoio tanto da mettere in fila i più esperti di lui
Lo dimostra il suo commento a caldo: «Tanta roba, sarebbe bello vincere». Il Gran Premio di Austin, a riprova che sta facendo del suo meglio per porsi un traguardo alla volta. E si chiama saggezza.
QUANDO E DOVE
La partenza è il 25 ottobre alle 21:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la corsa va in chiaro in differita su TV8 alle 22:30.