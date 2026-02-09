17 anni, sorridente e con un lungo futuro davanti. Quello di Zoe Trinchero è l’ultimo nome aggiunto alla lista, drammaticamente lunga, delle vittime di femminicidio in Italia. La tragedia si è consumata a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, lasciando una comunità sotto shock e riaprendo il dibattito sull'urgenza di interventi strutturali contro la violenza di genere.

I contorni della vicenda sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma un punto fermo è arrivato dopo ore di interrogatorio: Alex Manna, 20 anni, ha confessato di essere stato lui a colpire Zoe. Il legame tra i due era indiretto: Alex è l’ex fidanzato della migliore amica di Zoe, Nicole. Chi li conosceva parla di un rapporto senza particolare confidenza; il ragazzo, tra l'altro, conviveva già con un'altra giovane.

Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita in un canale di Nizza Monferrato (Asti), nella sua immagine di profilo sui social. (ANSA)

Quello che c’è dietro questa vicenda è ancora da chiarire, ma ciò che c’è di certo e che non si può andare avanti con questa ecatombe. La dinamica sembra comunque rispondere a un tragico copione già scritto: quello del rifiuto e del controllo. Per poter migliorare come società bisogna cambiare, non ci si può più limitare a puntare il dito contro l’assassino di turno ma ci devono essere dei cambiamenti radicali, soprattutto legati al consenso.

«Senza la cultura del consenso i femminicidi continueranno. È per questo che come Centri antiviolenza ci stiamo opponendo a questo Governo e al ddl Bongiorno perché senza consenso le donne e le giovani donne continueranno ad essere uccise e violate. Reagiamo insieme indignandoci e capendo che dobbiamo e possiamo arrivare prima. Non è vero che non possiamo fare nulla, non rimaniamo nell'impotenza, c'è tantissimo da fare, prima di tutto non far passare la cultura patriarcale e violenta per cui un corpo di donna deve essere pensato come accessibile sino al suo dissenso. Questo è inaccettabile. Questo è il controllo dei corpi e delle vite delle donne. Come per Zoe in cui il suo no è impensabile per Alex. Dobbiamo realizzare prevenzione e sensibilizzazione», afferma Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna.

Fiori sul luogo dove è stato rinvenuto il corpo di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di sabato 07 febbraio 2026. ANSA/TINO ROMANO (ANSA)

«Siamo certe come donne dei Centri antiviolenza che Alex - aggiunge citando il suo assassino di 20 anni - aveva già realizzato persecuzione nei confronti di Zoe. Solo le indagini e i riscontri lo chiariranno ma la violenza è una escalation e noi donne dei Centri antiviolenza sappiamo che ci deve essere un trascorso di violenza già agita da Alex che ha ucciso perché Zoe si è opposta. Per questo serve che i ragazzi sappiano cosa è la escalation e la responsabilità che hanno nelle relazioni e che le ragazze anche giovanissime capiscano e conoscano la escalation della violenza, che la riconoscano anche quando usa esclusivamente violenza psicologica come intimidazioni, minacce, persecuzione». Secondo Ercoli «l'obiettivo è sempre la limitazione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne ma tra questo rifiuto e il femminicidio, ci sono sempre azioni violente che vanno fermate prima. Senza prevenzione e sensibilizzazione non c'è contrasto ai femminicidi. Tutte e tutti insieme mobilitiamoci contro la cultura violenta patriarcale e contro la cultura dello stupro. E' la cultura del consenso che - conclude - dobbiamo diffondere se non vogliamo che altre donne altre giovanissime donne muoiano per mano di loro coetanei ed è per questo che dobbiamo mobilitarci contro il ddl Bongiorno».