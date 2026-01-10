Attualità
Alberto Laggia
Veneziano (1958), laurea in Lettere classiche. Inviato, si occupa di società, politica e cultura. Già cronista dell’Ansa, è esperto di Nordest italiano e di problematiche riguardanti minori e migranti. Autore di libri d’inchiesta: “Il coraggio di parlare” (2009), “I miei anni in Scientology” (2007), "Lavoro a perdere” (2005); e testi teatrali ("Facile dire giornalista", 2010), sul mondo dell'informazione. Dirige dal 2006 la Scuola di cultura del Giornalismo “A. Chiodi” di Mestre.
L'intervista
Chi è Giacomo Gianniotti, l'attore che ha sostituito Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik
Striscia di Gaza
L'assedio per fame e per sete: un crimine contro l'umanità. La storia insegna.
Anniversario
Vajont, perché la memoria diventi responsabilità. Ne parlano Marco Paolini e un sopravvissuto
migranti
Sos Villaggi dei Bambini: «Gravemente discriminatorio accogliere minori in centri per adulti»
Incidente di Mestre
Identificate le 21 vittime del bus. Sotto sequestro il vecchio guardrail
Incidente di Mestre
Il cordoglio del Patriarca: «Stiamo vivendo un'epoca in cui la vita ci sta mostrando la sua precarietà»
Attualità
Il pullman precipitato a Mestre: "Una strage, una cosa mai vista"
Migranti
Meloni attacca i giudici di Catania: favoriscono l'immigrazione illegale. Ma è sindrome d'accerchiamento
Medicina
Alzheimer: una molecola potrebbe bloccare la malattia
Il caso
Un "baratto" politico dietro la grazia a Zaki?
