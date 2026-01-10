Social
sabato, 10.01.2026
Micol Vallotto
giornata mondiale dell'acqua

"Acqua è vita", la nuova fase della campagna di LVIA in aiuto dell'Africa subsahariana

plus, premio letterario

Scrivere di giovani è una missione delicata che merita un premio

la storia

Il sogno spezzato di Luca Falcon che raccoglieva protesi per le vittime di guerra

lavoro e persone con esigenze speciali

Una cultura aziendale sempre più inclusiva e rispettosa delle diversità

due anni di guerra in ucraina

Da Kyiv a Kherson, l'impegno di WeWorld per chi ha perso la casa e vive nella precarietà

diritti umani

«Il caso Ilaria Salis è solo abuso di potere»

Storie di coraggio

La maternità sofferta ma immensa di chi ha un figlio gravemente disabile

natale di valore

In campo contro la povertà alimentare

L'intervista

Giovanni Scifoni racconta il suo San Francesco a teatro, "Superstar del medioevo"

progetto di ristrutturazione

"La Nostra Casa" a Lainate, per favorire inclusione e autonomia delle persone con disabilità