sabato, 10.01.2026
Nicola Lavacca
africa orientale
Al fianco di donne e bambini in Tanzania, la missione umanitaria di Orizzonti
la storia
A Bitonto la Croce realizzata con il legno dei barconi dei migranti
accoglienza estiva
L'abbraccio della Puglia ai bambini ucraini provati dalla guerra
musicoterapia
"Note di speranza", percorsi di suoni e melodie nell'hospice "Casa di Betania"
La Pasqua degli Ultimi
Made in carcere. Per Pasqua i ragazzi del minorile cuciono il futuro
Eventi
Le Messa da Requiem inedita di Nino Rota a Bari
il caso
«Il carovita getta sempre più persone nella trappola dell'usura»
bari
«La pace non è un sogno, è l’unica via per vivere. È "la" e non "una" scelta»
CHIESA
«I cantieri di Betania»: così Bari vive un nuovo anno sinodale
CRONACA
Bari, gli oggetti sacri (ritrovati) tornano da San Nicola
