Social
sabato, 10.01.2026
Nicola Lavacca
africa orientale

Al fianco di donne e bambini in Tanzania, la missione umanitaria di Orizzonti

la storia

A Bitonto la Croce realizzata con il legno dei barconi dei migranti

accoglienza estiva

L'abbraccio della Puglia ai bambini ucraini provati dalla guerra

musicoterapia

"Note di speranza", percorsi di suoni e melodie nell'hospice "Casa di Betania"

La Pasqua degli Ultimi

Made in carcere. Per Pasqua i ragazzi del minorile cuciono il futuro

Eventi

Le Messa da Requiem inedita di Nino Rota a Bari

il caso

«Il carovita getta sempre più persone nella trappola dell'usura»

bari

«La pace non è un sogno, è l’unica via per vivere. È "la" e non "una" scelta»

CHIESA

«I cantieri di Betania»: così Bari vive un nuovo anno sinodale

CRONACA

Bari, gli oggetti sacri (ritrovati) tornano da San Nicola