É più vicina la beatificazione di don Luigi Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione morto a Milano il 22 febbraio di 21 anni fa. L'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha infatti annunciato che la fase diocesana in vista della beatificazione si chiuderà il 14 maggio, giorno dell'Ascensione, con una messa alle 17 nella basilica di Sant'Ambrogio.

La scelta del giorno non è casuale, ma dovuta al fatto che l'Ascensione era una solennità particolarmente cara a don Giussani che monsignor Delpini nella sua omelia stasera ha definito «un sacerdote ambrosiano, innamorato della nostra Chiesa, che volle servire per tutta la sua vita" annoverando fra "i frutti» del suo amore per Dio il «dono che è per la Chiesa universale il Movimento e la Fraternità di Comunione e Liberazione, il cui fecondo carisma è diffuso ormai in tutto il mondo».

E proprio Comunione e liberazione aveva chiesto l'avvio del processo di Beatificazione, che era partito nel 2012 per volere dell'allora arcivescovo, il cardinale Angelo Scola.

É quindi iniziata la fase documentale: due teologi sono stati incaricati di esaminare i suoi scritti e redigere una Dichiarazione per attestare l'assenza di errori in materia di fede e di morale, illustrando il pensiero teologico e la spiritualità di don Giussani; e contemporaneamente è stata costituita una Commissione storica, con il compito di raccogliere tutta la documentazione utile a ricostruirne la vita per attestare la "pertinenza e la convenienza della beatificazione". Il 9 maggio si è poi aperta la fase testimoniale. Chiusa la fase diocesana, tutta la documentazione sarà inviata a Roma al Dicastero delle Cause dei Santi della Santa Sede, che verificherà il lavoro svolto con la prosecuzione dell'iter fino alla eventuale decisione del Papa di proclamare don Giussani venerabile.

Accertato un miracolo per sua intercessione potrà essere proclamato beato e accertato un secondo santo.