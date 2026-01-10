Attualità
Silvia Guzzetti
53 anni, giornalista professionista, da sempre freelance, Silvia Guzzetti si è laureata alla Iulm in comunicazioni sociali e ha completato due Masters in Gran Bretagna uno dei quali in giornalismo alla City University. Dal 1992 abita e lavora nel Regno Unito del quale scrive per Famiglia Cristiana, Jesus, Credere. Avvenire e l'agenzia online Sir
Mondo
Violenza sulle donne, la regina Camilla rompe un tabù e rivela alla BBC gli abusi subiti a 16 anni
Chiesa
Richard Moth nuovo arcivescovo di Westminster: «Seguire il Vangelo è un’avventura meravigliosa»
regno unito
Re Carlo, la visita che riavvicina Londra e la Santa Sede
regno unito
Storica svolta a Canterbury: Sarah Mullally prima donna alla guida della Chiesa d’Inghilterra
CORONA INGLESE
I piani di Re Carlo: i figli riuniti per il suo funerale
LONDRA
La principessa Kate torna nell'ospedale dove è stata curata
elezioni nel regno unito
Il ciclone Labour travolge i conservatori: Keir Starmer è il nuovo premier
elezioni il 4 luglio
Regno Unito, dopo 14 anni di potere "Tory" un socialista verso Downing Street
L'ANALISI
Kate, dopo gli errori una comunicazione da futura regina
serie tv
The Crown verità e finzione nell'ultima stagione
