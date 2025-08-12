Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
martedì 12 agosto 2025
 
La parola del giorno di don Luigi Maria Epicoco Aggiornamenti rss Don Luigi Maria Epicoco

I miracoli cambiano il mondo

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Mt 18,15-20 - Mercoledì della XIX Settimana del Tempo Ordinario - Anno Dispari - (13 agosto 2025) - 

“Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo”. Con questa indicazione politicamente scorretta, Gesù inizia il racconto del Vangelo di oggi. Sottolineo che è un’indicazione politicamente scorretta semplicemente perché amiamo il quieto vivere e quasi mai troviamo il coraggio di dire la verità alle persone a cui vogliamo bene. Oppure cadiamo nel contrario, cioè per dire la verità facciamo arrivare all’altro il nostro giudizio.

C’è una via di mezzo tra questi due eccessi, cioè il silenzio o il giudizio? La via di mezzo è imparare a dire la verità agli altri facendogli sperimentare contemporaneamente tutto il nostro amore. Solo quando una persona si sente amata è disposta anche ad accettare che tu gli dica la verità. Ma solitamente siamo incapaci di questa attitudine. Molte coppie, ad esempio, si fanno del male a vicenda con la pretesa di volersi dire la verità, puntando il dito e facendo sentire l’altro giudicato. Se tutto fosse detto con l’amore giusto, quella coppia sarebbe una fortezza inespugnabile.

Ma è tipico del male impedire tutto questo perché lì dove due persone che si vogliono bene sanno anche dirsi una verità che li fa crescere, essi hanno il potere della comunione, e la comunione è una delle condizioni che rendono possibili i miracoli che cambiano il mondo. Gesù lo spiega così: “In verità vi dico: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. Lì dove c’è l’amore e la verità contemporaneamente, lì c’è Gesù. 

Vai alle LETTURE DEL GIORNO


12 agosto 2025

 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 