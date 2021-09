Venerdì 17 settembre 2021 (Venerdì della XXIV settimana del Tempo Ordinario - Anno dispari)

Prima Lettura

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Timòteo 1Tm 6,2c-12

Figlio mio, questo devi insegnare e raccomandare. Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina conforme alla vera religiosità, è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è un maniaco di questioni oziose e discussioni inutili. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la religione come fonte di guadagno.

Certo, la religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci! Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi, cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro infatti è la radice di tutti i mali; presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti.

Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni.

Parola di Dio.



Salmo Responsoriale Dal Sal 48 (49)

R. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

Perché dovrò temere nei giorni del male,

quando mi circonda la malizia

di quelli che mi fanno inciampare?

Essi confidano nella loro forza,

si vantano della loro grande ricchezza. R.

Certo, l'uomo non può riscattare se stesso

né pagare a Dio il proprio prezzo.

Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita:

non sarà mai sufficiente

per vivere senza fine

e non vedere la fossa. R.

Non temere se un uomo arricchisce,

se aumenta la gloria della sua casa.

Quando muore, infatti, con sé non porta nulla

né scende con lui la sua gloria. R.

Anche se da vivo benediceva se stesso:

«Si congratuleranno, perché ti è andata bene»,

andrà con la generazione dei suoi padri,

che non vedranno mai più la luce. R.



Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca Lc 8,1-3



In quel tempo, Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio.

C'erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.

Parola del Signore.