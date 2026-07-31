Don Antonio Mazzi ci ha lasciato. Prete appassionato del Vangelo e instancabile educatore, ha saputo stare accanto ai più fragili senza mai perdere la speranza nell’uomo. Per tanti anni è stato un prezioso collaboratore di Famiglia Cristiana, interprete vero e profondo dell’attualità e del mondo giovanile, amico sincero della nostra testata e della Famiglia Paolina, con la quale ha condiviso il desiderio di annunciare il “Vangelo della strada” attraverso la comunicazione.

Lo ricordiamo con infinita gratitudine per la sua libertà, la sua schiettezza e la sua capacità di provocare le coscienze, senza smettere di voler bene alle persone. È stato un vero prete, perché ha consumato la vita per gli ultimi attraverso la Fondazione Exodus da lui fondata. È stato un vero uomo, perché non ha avuto paura di abitare le periferie più problematiche dell’esistenza. Affidiamo la sua anima all’abbraccio misericordioso del Padre e ci stringiamo con affetto alla comunità di Exodus e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie, don Antonio.