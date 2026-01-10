Social
sabato, 10.01.2026
Don Stefano Stimamiglio
Direttore di Famiglia Cristiana

Gesù escluso dalle canzoni di Natale, il caso a Reggio Emilia

Fede e spiritualità

I nostri auguri di Natale con la preghiera di padre Turoldo che attraversa la guerra e parla al nostro tempo

«Bruxelles, per me il presepe dei “Senza volto” è woke. Una “boiata pazzesca”?»

È possibile un “pacifismo armato”?

Maria è un essere divino o no?

«Compiti a crocette e vero falso? Ma torniamo alla vecchia scuola!»

Potere e religione, tossico connubio

È lecito l’aborto dopo uno stupro?

Cinema, Tv e streaming

Caro Crozza, hai sbagliato bersaglio. Leone XIV non è un Papa che non prende posizione

Quel video fake con Leone XIV e Donald Trump