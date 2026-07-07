È stato inviato ai capi delle Chiese Cattoliche Orientali sui iuris e ai presidenti delle Conferenze Episcopali il Percorso tematico che accompagnerà l’Incontro internazionale voluto da papa Leone XIV con i vescovi di tutto il mondo, in programma in Vaticano dal 7 al 14 ottobre prossimi. Il documento, reso pubblico oggi, prepara un appuntamento dedicato alla famiglia, alla luce dell’esortazione apostolica Amoris laetitia, pubblicata il 19 marzo 2016 al termine di un lungo cammino di discernimento sinodale.

L’incontro era stato annunciato dal Pontefice nel Messaggio del 19 marzo scorso in occasione del decimo anniversario del documento firmato da papa Francesco, frutto del percorso che aveva coinvolto la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2014 e la XIV Assemblea Generale Ordinaria del 2015.

Una sessione del Concistoro straordinario di fine giugno con papa Leone (ANSA)

Un cammino di ascolto e discernimento sinodale

Di fronte ai profondi cambiamenti che continuano a segnare la vita delle famiglie nel mondo, papa Leone ha indicato la necessità di «procedere, nell’ascolto reciproco, a un discernimento sinodale sui passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie oggi». Un percorso che intende partire dall’esperienza concreta delle Chiese locali e dalle sfide quotidiane vissute dalle famiglie.

Il tema della famiglia è tornato al centro anche nel recente Concistoro straordinario del 27 giugno, quando il Pontefice ha sottolineato che «là dove essa è sostenuta e accompagnata, cresce una scuola di relazioni, di solidarietà e di speranza; là dove è ferita o isolata, tutta la società ne porta le conseguenze». In quella occasione il Papa ha annunciato anche la partecipazione di alcune famiglie all’Incontro di ottobre, chiamate a portare la loro testimonianza diretta. «La loro presenza è essenziale», ha spiegato Leone XIV, auspicando che quanti prenderanno parte all’appuntamento possano prepararsi «ascoltando da vicino e portando l’esperienza delle famiglie delle loro Chiese».

Un incontro per mettere al centro le famiglie

A Roma i vescovi saranno chiamati a confrontarsi sui temi proposti dal Percorso tematico, condividendo esperienze pastorali e ascoltando le storie concrete delle famiglie. L’obiettivo è favorire un confronto capace di generare nuove prospettive per accompagnare la famiglia, sostenere la vita umana e valorizzare la vocazione al matrimonio.

I giorni di lavoro saranno pensati come un vero spazio di incontro, ascolto e discernimento: non soltanto momenti di riflessione teorica, ma occasioni per raccogliere esperienze, conoscere iniziative pastorali già avviate nelle diverse realtà ecclesiali e dialogare con esperti.

Le Conferenze Episcopali e le Chiese Cattoliche Orientali sono invitate a prepararsi all’appuntamento già nei mesi precedenti, promuovendo l’ascolto delle famiglie nelle proprie comunità locali.

L’incontro avrà un carattere eminentemente pastorale: le famiglie non saranno considerate soltanto destinatarie dell’azione della Chiesa, ma protagoniste della sua missione. Attraverso le relazioni quotidiane, le scelte, le fragilità e le speranze vissute dentro le case, infatti, il Vangelo continua a prendere forma. Pur non essendo un’Assemblea del Sinodo dei Vescovi, l’appuntamento si svolgerà in pieno stile sinodale, secondo lo spirito indicato dal Papa: ascolto, preghiera e discernimento condiviso.

I cinque temi di riflessione dell’Incontro

Il Percorso tematico propone cinque nuclei di approfondimento che accompagneranno la preparazione delle Chiese locali e il confronto durante l’Incontro di Roma:

1 – Le famiglie oggi: realtà, bellezza e sfide. Discernere i segni dei tempi a partire dall’esperienza concreta delle famiglie e dall’impegno pastorale della Chiesa.

2 – I giovani e la scoperta della vocazione matrimoniale. Ascoltare le nuove generazioni e accompagnarle nella scoperta del valore e della bellezza del matrimonio.

3 – La vita matrimoniale: i primi anni di matrimonio, un tempo decisivo. Sostenere le coppie nei primi anni di vita insieme e accompagnarle nelle diverse stagioni del cammino familiare.

4 – Nelle difficoltà della vita: accompagnare e sostenere. Camminare accanto alle famiglie nelle situazioni complesse, nelle fragilità e nelle prove.

5 – Le famiglie cristiane, soggetti della missione della Chiesa. Riconoscere nell’amore coniugale e familiare una forza capace di generare testimonianza e missione.

Il documento preparatorio è disponibile sul sito del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e sul portale del Segreteria Generale del Sinodo in diverse lingue.