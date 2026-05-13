Evangelizzare sui social e i nuovi media. È questa la missione che attende don Roberto Fiscer che dopo nove anni lascia la guida della parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto, nel quartiere genovese di Borgoratti, per assumere un nuovo incarico diocesano dedicato a tempo pieno alla comunicazione e all’evangelizzazione attraverso i social e i nuovi media. L’annuncio è arrivato domenica, durante la celebrazione delle cresime e l’inaugurazione di un nuovo campetto da calcio a 5, alla presenza dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca.

Un “prete influencer” da milioni di contatti

Don Roberto Fiscer è conosciuto anche come uno dei sacerdoti italiani più seguiti sui social: conta infatti circa 814 mila follower su TikTok e 278 mila su Instagram, oltre a una presenza attiva su Facebook, dove supera i 66 mila follower. Una popolarità digitale che negli anni ha accompagnato il suo ministero sacerdotale, rendendolo una figura di riferimento nel dialogo tra Chiesa e linguaggi contemporanei. «Oggi il nostro arcivescovo Padre Marco ha comunicato alla mia comunità del Chiappeto il nuovo incarico che mi vedrà impegnato in un servizio diocesano dedicato alla comunicazione e all’evangelizzazione, soprattutto attraverso i social e i nuovi strumenti di comunicazione per raccontare quanto è bella la Chiesa», ha detto Fiscer, «la mia presenza sui social ho sempre cercato di farla in punta di piedi. Sono io il primo a essere timido e sorpreso di questo nuovo incarico. Non la considero una promozione ma una sorpresa, quelle sorprese che Dio fa quando pensiamo di non essere all’altezza e Lui, invece, ci dice che siamo importanti, preziosi. Pensavo che conclusi i 9 anni qui a San Martino mi avrebbero destinato a un’altra parrocchia e invece partirà questa nuova avventura». Don Fiscer ha anche spiegato che il nuovo servizio avrà una forte dimensione comunicativa e musicale, con particolare attenzione alla radio diocesana e alle attività legate all’ospedale Gaslini.

Il progetto della diocesi

Secondo quanto comunicato dalla Curia, il nuovo incarico si inserisce in un progetto più ampio di rinnovamento della comunicazione ecclesiale: «L’idea è quella di trasformare Radio Fra le Note, nata 13 anni fa, e di cui don Roberto è già direttore responsabile, in una radio diocesana», si legge nella nota diffusa dagli uffici diocesani. «Continuerà inoltre l’impegno con le dirette dal Gaslini per sostenere le famiglie e i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico».

Una nuova “parrocchia digitale”

Il nuovo servizio di don Fiscer prenderà avvio a settembre, dopo la conclusione dei campi estivi con i ragazzi e la nomina del successore alla guida della parrocchia del Chiappeto. Per il sacerdote si apre così una fase inedita del ministero, tutta giocata nel mondo digitale e della comunicazione, in una sorta di “parrocchia diffusa” che attraversa social network, radio e piattaforme online. Una sfida che, nelle sue parole, non rappresenta un punto di arrivo ma «una nuova avventura» al servizio dell’annuncio del Vangelo nei linguaggi del presente.