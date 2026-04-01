Non si terrà a Roma la seconda edizione della Giornata Mondiale dei Bambini, prevista dal 25 al 27 settembre 2026. Lo ha comunicato il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, spiegando che la decisione è stata presa «dopo attenta riflessione e d’intesa con il Santo Padre», in seguito al chirografo di Leone XIV del 12 febbraio scorso.

Chiesa

Il Papa sopprime il Comitato per la Giornata mondiale dei bambini

Antonio Sanfrancesco
Il Papa sopprime il Comitato per la Giornata mondiale dei bambini
Il Papa sopprime il Comitato per la Giornata mondiale dei bambini

Nel comunicato ufficiale si precisa tuttavia che l’attenzione pastorale verso i più piccoli resta una priorità. Le iniziative dedicate ai bambini potranno infatti svolgersi a livello locale: saranno gli ordinari diocesani a valutare tempi e modalità, favorendo celebrazioni nelle diocesi e nelle parrocchie.

Un ruolo centrale sarà affidato alle famiglie, indicate come «luogo naturale della crescita umana e spirituale di ogni bambino». Proprio in questa dimensione quotidiana e comunitaria si invita a coltivare percorsi di fede e di accompagnamento per i più giovani.

La nota del Dicastero si conclude ribadendo l’impegno della Chiesa nella promozione della pastorale familiare, con un’attenzione particolare a tutte le sue componenti, nella consapevolezza che la cura dei bambini passa anzitutto attraverso il sostegno alle famiglie.