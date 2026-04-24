La terza giornata di spiritualità In cammino con Carlo Casini dal titolo In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini (Gv 1,4) si terrà a Loreto il 9-10 maggio. Due giorni intensi per incontrarsi, condividere, immergersi nella spiritualità del Servo di Dio insieme a ospiti d’eccezione. «Non è solo un evento: è un’esperienza da vivere fino in fondo», dicono gli organizzatori dell’associazione Amici di Carlo Casini.

Il programma è ricco, a partire appunto da sabato 9 maggio. Dopo i saluti di Luisa Santolini, presidente dell’Associazione, e l’intervento di monsignor Fabio Dal Cin, vescovo di Loreto, la giornata entra nel vivo con la relazione In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini del teologo ed esperto di pastorale familiare don Emilio Rocchi, che approfondirà il pensiero e la vita di Casini.

Il santuario di Loreto

A seguire, gli approfondimenti La vita e il magistero della Chiesa, con Daniela Notarfonso, medico e bioeticista, La vita e l'arte con suor Maria Gloria Riva, specializzata in ambito artistico e simbolico, La vita e la poesia con Davide Rondoni, poeta e scrittore (video), e La vita e la musica con Valerio Ciprì Lode, autore e compositore storico del gruppo musicale Gen Rosso. Ancora, La vita e la famiglia con Luisa Santolini, presidente dell’associazione Amici di Carlo Casini, e La vita e la politica con Paola Binetti, neuropsichiatra infantile. In serata la fiaccolata in piazza.

Il giorno successivo i lavori riprendono con gli approfondimenti La spiritualità mariana di Carlo proposto da Marco Caponi, coordinatore dell’iniziativa Rosario del 23 con e per Carlo Casini, e La luce del "Si alla vita" di Carlo con Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita Italiano e figlia del fondatore. Alle 10 la Santa Messa celebrata nella basilica di Loreto dal vescovo monsigno Dal Cin. Infine le conclusioni, a cura ancora della presidente Santolini e di Anna e Alberto Friso, coordinatori della Rete Amici di Carlo Casini.

L’incontro sarà coordinato da Anna e Alberto e Friso, e i momenti di formazione saranno intervallati dalla proiezione di alcune “Scintille di luce” che aiuteranno a entrare nel vivo della spiritualità di Carlo Casini. Iscrizioni entro il 3 maggio. Per informazioni: mpv@mpv.org