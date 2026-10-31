“A tempo indeterminato e ad nutum Sanctae Sedis”: con questa formula Leone XIV ha nominato monsignor Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi, visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, in Bosnia ed Erzegovina.

Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede. Il Papa ha contestualmente accettato la rinuncia all’incarico presentata da mons. Aldo Cavalli, nunzio apostolico, nominato visitatore apostolico a Medjugorje da Papa Francesco nel novembre 2021.

Monsignor Francesco Cavina nasce a Faenza (Ravenna) il 17 febbraio 1955. Dopo aver frequentato il Liceo Classico, inizia gli studi teologici presso il Seminario regionale Benedetto XV di Bologna. È ordinato presbitero il 15 maggio 1980, nella cattedrale di Imola, dall’allora Vescovo diocesano Monsignor Luigi Dardani.

Monsignor Francesco Cavina

Nel 1981 ottiene la licenza in Teologia Dogmatica presso il Seminario regionale Benedetto XV di Bologna. Quindi, prosegue gli studi a Roma, alunno dell’Almo Collegio Capranica e, presso la Pontificia Università Lateranense consegue il dottorato in Diritto Canonico.

Uffici e ministeri pastorali ricoperti

- Vice Rettore del Seminario regionale di Bologna;

- Assistente Giovani di Azione Cattolica;

- Assistente della Commissione diocesana della Pastorale familiare;

- Collaboratore parrocchiale presso la Parrocchia di Sant’Agata in Imola;

- Direttore e docente presso l’Istituto di Scienze Religiose di Imola;

- Difensore del vincolo e Giudice presso il Tribunale Regionale Flaminio di Bologna;

- Vice Cancelliere Vescovile;

- Cancelliere Vescovile

- Docente di Religione Cattolica presso il Liceo Classico- Scientifico di Imola;

- Canonico della Cattedrale di Imola

- Officiale presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

Il 14 novembre 2011 il Santo Padre Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Carpi. Consacrato vescovo il 22 gennaio 2012 a Imola nella Basilica Cattedrale, prende solenne possesso della diocesi di Carpi il 5 febbraio 2012.

Il 26 giugno 2019 il Santo Padre, Francesco, ha accolto con dispiacere, le dimissioni del Vescovo di Carpi e ha nominato l’Arcivescovo Metropolita di Modena, monsignor Erio Castellucci, Amministratore Apostolico di Carpi.