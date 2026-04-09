Roma si prepara ad accogliere una storia che parla di forza, dignità e inclusione. Domani, 10 aprile, alle ore 18, la sede dell’ANICA ospiterà l’anteprima del documentario Un sorriso… I percorsi di Antonio Giuseppe Malafarina, dedicato alla vita e all’impegno di un uomo che ha saputo trasformare la propria fragilità in una testimonianza potente.

Giornalista tetraplegico, poeta, scrittore e inventore, Antonio Giuseppe Malafarina è stato una figura capace di attraversare linguaggi diversi mantenendo sempre uno sguardo lucido e umano sulla realtà. Il documentario ripercorre la sua parabola personale e professionale, restituendo il ritratto di un intellettuale instancabile, impegnato a raccontare la disabilità non come limite, ma come parte integrante e ricca dell’esperienza umana.

Non si tratta soltanto di un omaggio alla sua memoria. L’opera si propone come un messaggio attuale e necessario, che invita a superare stereotipi e barriere culturali ancora radicate. Attraverso le sue parole e il suo esempio, Malafarina ha contribuito a ridefinire il modo in cui la società guarda alla disabilità, indicando una strada possibile verso una reale inclusione.

Il documentario segue i suoi “percorsi” creativi e intellettuali, mostrando come il pensiero, la scrittura e persino un sorriso possano diventare strumenti di cambiamento. Una narrazione che intreccia biografia e impegno civile, capace di parlare non solo a chi conosce già la sua storia, ma anche a chi si avvicina per la prima volta al suo mondo.

La scelta dell’ANICA come sede della première non è casuale: sottolinea il valore culturale e audiovisivo del progetto, inserendolo in un contesto di rilievo nel panorama cinematografico italiano.

La serata si aprirà con un cocktail di benvenuto alle ore 18, seguito, alle 18.40, dall’introduzione e dalla proiezione del documentario. Alle 20 sono previste le considerazioni finali e un buffet conclusivo. L’ingresso è su invito, con accredito obbligatorio.