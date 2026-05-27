Senza scomodare la Gloria Swanson protagonista di Viale del tramonto, però la vicenda personale di Bélen Rodriguez ricorda tanto quelle di altre dive del passato che faticano ad accettare gli anni che passano e le luci dei riflettori che piano piano ma in modo inesorabile diventano sempre più opache.

La show girl argentina, con il suo irresistibile mix fatto di prorompente bellezza e di un’alterità che per contrasto la rendeva simpatica, ha dominato la Tv degli ultimi vent’anni, secondo un copione anch’esso molto ben rodato: l’infanzia segnata da difficoltà economiche, il sogno di un affermazione in un altro Paese raggiunto con talento e determinazione, amori tormentati che finiscono sui rotocalchi con colleghi altrettanto fascinosi come Stefano De Martino che sposerà e con cui avrà un figlio, salvo poi divorziare, comparsate anche al cinema giusto per non farsi mancare niente.

Ma poi, a un certo punto, un programma non va secondo le attese, il telefono non squilla più come prima, qualche ruga inizia a farsi strada sul tuo viso da dea e allora mentre c’è chi accetta la situazione e si reinventa e chi invece si fa travolgere da fragilità che conteneva nel suo animo chissà da quando e che ora esplodono. Così, a 41 anni, sta accadendo a Bélen.

In una recente intervista a Belve aveva confessato di soffrire da tempo di attacchi di panico e di depressione e di essere seguita da specialisti. Dopo un evento per Vanity Fair in cui era apparsa in un evidente stato confusionale, era stata lei stessa sui social a spiegare il difficile momento che sta vivendo: «Volevo fare chiarezza su quello che mi è accaduto due giorni fa sul palco di Vanity. Mi sembra giusto farlo, soprattutto per i presenti a teatro», ha detto la showgirl. «L’altra sera, prima dell’intervista ai Vanity Fair, ero senza i bambini e mentre stavo dormendo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi ho preso un altro e poi un altro». Ed è così che la situazione una volta sul palco è degenerata».

Un’altra crisi l’ha avuta nella notte del 25 maggio: nella notte, dal balcone della sua casa in zona Brera a Milano, i suoi vicini l’hanno sentita chiedere aiuto. Qualcuno ha chiamato il 112 e, sembra anche grazie alla mediazione dell’ex marito Stefano De Martino, è stata convinta a uscire e ricoverata al Policlinico di Milano. Alla base della crisi, ci sarebbe un’ennesima delusione professionale: l’esclusione dalla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

In un’altra intervista a Repubblica ha detto in un’intervista a Repubblica. «C’è chi non può fermarsi, e a volte è meglio. Non poterti fermare ti impone di mettere la testa da un’altra parte. Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belén di sempre».

E invece è forse proprio questo il punto: fermarsi e realizzare che forse non è un più bene tentare di essere la Belén di sempre. Ha due bambini da crescere e un’intelligenza e un’ironia che sono armi molto più potenti e durature nel tempo della sua bellezza destinata fatalmente a sfiorire. Aspettiamo quindi, con il giusto tempo che ci vorrà, una nuova Bélen che sappia stupirci senza bisogno di inseguire ancora sedicenti famosi su isole lontane. Come cantava un mito del suo Paese d’origine, l’argentina Mercedes Sosa, Todo cambia.