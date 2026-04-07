Torna stasera su Rai 2 Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che negli ultimi anni si è imposto come uno degli appuntamenti più riconoscibili della televisione italiana. Interviste frontali, domande dirette, toni a volte taglienti ma capaci anche di aprire spazi più intimi. La nuova stagione riparte da tre ospiti molto diverse tra loro: Amanda Lear, artista da sempre fuori dagli schemi; Micaela Ramazzotti, attrice capace di alternare leggerezza e ferite; Zeudi Di Palma, volto giovane della tv e dei social, arrivata alla notorietà prima con Miss Italia e poi con il Grande Fratello.

La formula è nota. Gli ospiti vengono messi in una posizione scomoda e insieme rivelatrice, chiamati a raccontarsi senza la protezione del personaggio costruito per la televisione. Anche per questo la scelta della prima puntata appare studiata con cura. Lear, Ramazzotti e Di Palma non appartengono allo stesso mondo, ma condividono un tratto: tutte e tre, in modi diversi, hanno trasformato la propria immagine pubblica in un terreno di curiosità, esposizione e giudizio.

Amanda Lear

La presenza più attesa della serata è probabilmente quella di Amanda Lear, artista che da decenni attraversa musica, televisione e arte senza lasciarsi mai incasellare davvero.

Amanda Lear. (ANSA)

Cantante, attrice, pittrice ed ex modella, ha costruito una carriera internazionale partita dal mondo della moda e poi sviluppata tra musica e televisione, diventando un volto molto noto anche in Italia. Le sue origini tra Vietnam, Francia e Inghilterra contribuiscono a definire un profilo cosmopolita che ha alimentato nel tempo quell’aura di mistero e ambiguità che l’ha sempre accompagnata. Più che un semplice personaggio, Lear incarna un’idea di celebrità costruita sull’ironia e sulla libertà di non essere mai del tutto decifrabile. Nella puntata di stasera, secondo le anticipazioni, il confronto con Francesca Fagnani toccherà anche aspetti più personali: dai legami con Salvador Dalí e David Bowie fino al ricordo doloroso del marito Alain Philippe, morto in un incendio. Un’intervista che si preannuncia tra le più intense e sorprendenti della serata.

Micaela Ramazzotti

Tra le ospiti della serata ci sarà anche Micaela Ramazzotti, una delle interpreti più riconoscibili del cinema italiano degli ultimi anni.

Micaela Ramazzotti. (ANSA)

Nata a Roma nel 1979, si è affermata sul grande schermo dopo esordi giovanissimi, fino alla consacrazione con La prima cosa bella di Paolo Virzì, che le è valso il David di Donatello come miglior attrice protagonista, oltre a diversi Nastri d’Argento nel corso della carriera. Negli ultimi anni ha aggiunto un nuovo tassello al suo percorso con l’esordio alla regia di Felicità, premiato ai Nastri d’Argento 2024 anche per la sua interpretazione. A Belve porterà però soprattutto il lato più personale della sua storia recente: affronterà anche la fine del matrimonio con Paolo Virzì, alternando ironia e momenti più dolorosi. La sua presenza si colloca così in quel confine tipico del programma, dove il racconto della carriera si intreccia con quello delle fragilità e delle esperienze private.

Zeudi Di Palma

A completare il trio della puntata inaugurale è Zeudi Di Palma, il volto più giovane della serata e quello che meglio racconta una nuova forma di celebrità, nata tra concorsi, televisione e visibilità digitale.

Zeudi Di Palma. (IPA) (Maurizio D Avanzo)

Modella napoletana, è diventata nota al grande pubblico con la vittoria a Miss Italia 2021, conquistata dopo essere arrivata in finale con il titolo di Miss Napoli. La sua elezione è stata letta anche come un segnale di riscatto per Scampia, il quartiere in cui è cresciuta. La notorietà si è poi ampliata con la partecipazione al Grande Fratello, che l’ha fatta conoscere a un pubblico ancora più vasto e giovane. In lei Belve intercetta un tipo di personaggio sempre più centrale nella televisione di oggi: figure che nascono nell’immaginario popolare, si affermano tra media e social e arrivano al talk per raccontarsi oltre l’immagine costruita.

La prima puntata, quindi, non mette insieme tre ospiti soltanto per sommare notorietà diverse. Costruisce piuttosto un piccolo racconto in tre capitoli: con Amanda Lear il fascino di una vita fuori dagli schemi; con Micaela Ramazzotti il peso di una storia personale e artistica che si intreccia; con Zeudi Di Palma il linguaggio di una generazione cresciuta sotto lo sguardo continuo dei media.

La prima puntata della nuova stagione di Belve va in onda questa sera, martedì 7 aprile, in prima serata alle 21.20 su Rai 2. Il programma è disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.