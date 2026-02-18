Oggi Fabrizio De André avrebbe compiuto 86 anni. Purtroppo, se ne andato poco prima di compierne 59. Per ricordarlo, Rai 1 ritrasmette in una sola serata Fabrizio De André-Principe libero, fiction che ne rievoca la vita con grande amore e rispetto. Un risultato a cui ha contribuito in modo determinante la moglie Dori Ghezzi, che ha partecipato a ogni fase della realizzazione. Valentina Bellè, che la interpreta, ha confessato il suo imbarazzo nel ritrovarsela davanti alla macchina da presa a controllare che tutto andasse bene. Un imbarazzo che però ben presto si è trasformato in uno stimolo a fare sempre meglio.

In un’intervista di qualche anno fa, Dori ci aveva confidato: «Fabrizio non era, diciamo così, ordinatissimo. Non buttava niente: lui lasciava, spesso anche a casa di altri. Ma era esigentissimo con sé stesso, era capace di lavorare per giorni su una singola parola».

Da un punto di vista narrativo, il film Tv è articolato in due parti. La prima è un romanzo di formazione che vede il giovane Fabrizio (Luca Marinelli) lottare contro un destino che sembra stabilito dal padre (Enzo Fantastichini), potente imprenditore di Genova. Lui vorrebbe che seguisse le sue orme ma, al tempo stesso, gli regala una chitarra. Ed eccolo allora girovagare tra i carrugi della “città vecchia” insieme agli inseparabili amici Paolo Villaggio (Gianluca Gobbi) e Luigi Tenco (Matteo Martari), nei «quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi», che diventano inesauribile fonte di incontri con quegli ultimi (ladri, prostitute, malati di solitudine) che gli forniranno l’ispirazione per i suoi primi capolavori.

La seconda parte è invece concentrata sul tormentato percorso che porterà De André a diventare il più celebre cantautore italiano, un percorso che passerà dalla sua idiosincrasia verso le esibizioni dal vivo superata solo negli anni ’70 e dai giorni terribili del sequestro vissuti in Sardegna con Dori, che pure gli forniranno lo spunto per scrivere una delle sue canzoni più struggenti, Hotel Supramonte.

Quando si racconta la vita di un personaggio molto amato, il primo rischio è di scadere nell’agiografia, che qui viene però evitato perché De André viene raccontato come un uomo geniale, ma anche pieno di fragilità che per lunghi anni hanno trovato rifugio nell’alcol. Uno dei momenti più emozionanti del Film Tv è quando Fabrizio, ubriaco fradicio, compone Amico Fragile. Dieci anni dopo, il padre Giuseppe, in punto di morte, gli fece promettere che avrebbe smesso di bere. «C’ero quel giorno» ha ricordato Dori. «Grazie a suo padre, Fabrizio riuscì a liberarsi definitivamente dall’alcolismo, portando a termine un percorso iniziato dopo aver scritto Amico fragile, la sua canzone più autobiografica». Che non a caso, insieme a Il testamento di Tito, brano inserito nel disco La buona novella, Fabrizio considerava come «la mia migliore canzone».

L’altro rischio dei biopic è di concentrarsi solo sul protagonista. Qui invece tutti i personaggi sono messi bene a fuoco, con una menzione speciale per Elena Radonicich, bravissima nel tratteggiare una donna che sa elaborare il dolore del tradimento trasformando l’amore in affetto: Puny, la prima moglie di Fabrizio e madre del loro figlio Cristiano.

E poi c’è Marinelli, strepitoso nel rendere credibile il protagonista senza scadere in uno sterile mimetismo, anche quando si sobbarca l’onere di cantare, mentre altrove ascoltiamo davvero la voce di Faber. Il momento più bello? Quando De André fa ascoltare in sala di incisione Valzer per un amore a Dori Ghezzi per conquistarla. Che così lo ricordò: «Umorale, ironico, pieno di dubbi e contraddizioni. Aveva i suoi cinque minuti di tempesta. E subito dopo era come se nulla fosse successo. Questa era la sua bellezza: non serbava mai rancori per nessuno». Neanche per i loro sequestratori: «Li ha sempre considerati come delle vittime delle loro condizioni sociali».