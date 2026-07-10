Per chi cerca una valida alternativa ai Mondiali di calcio, non c’è nulla di meglio stasera di I migliori anni della nostra vita, terzo capitolo della storia d’amore di Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Anouk Aimée) in onda su Rai 3 alle 21.15.

Una storia iniziata nel lontano 1966 con Un uomo, una donna che, complice la struggente colonna sonora di Francis Lai e la sapiente regia di Claude Lelouch, innaffiò i fazzoletti di milioni di spettatori .

In questo terzo film del 2019 regista li fa rincontrare nella casa di riposo che accoglie lui perché il figlio spera che, rivedendo lei, la situazione possa almeno un po’ migliorare. E, in effetti, è così. Lei gli dice semplicemente: «Buongiorno, posso sedermi qui?». E lui, beffardo: «Ho sempre adorato le donne». Sembra non riconoscerla, ma in realtà non è così perché la sua mente inizia a correre, del resto lui è stato un pilota di rally (divertentissimo l’episodio della multa), tra ricordi del passato (e conseguenti rimandi a Un uomo, una donna) e avventure che non hanno potuto fare insieme.

Spunta pure Monica Bellucci nei panni della figlia di Jean-Louis che intona Ti amo di Umberto Tozzi. Presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, questo film era atteso con molti pregiudizi che invece si sono dissolti nei confronti di un’opera libera ed emozionante