Una standing ovation lunga, commossa, ha accolto Michael J. Fox sul palco degli Emmy 2026 e il pubblico si è alzato in piedi. Non soltanto per salutare l'attore di Ritorno al futuro, uno dei volti più amati della televisione e del cinema americano. Ma per riconoscere una battaglia che dura da più di trent'anni: quella contro il Parkinson.

Diventato famoso negli anni Ottanta con Casa Keaton e soprattutto con la trilogia di Ritorno al futuro, nei panni di Marty McFly. Ha vinto cinque Emmy e quest'anno ha ricevuto la sua 19ª candidatura, per la partecipazione a Shrinking. Ma la standing ovation degli Emmy 2026 ha raccontato qualcosa che va oltre una carriera stravolta da una diagnosi capace di stravolgere una vita. Oggi Fox, a 65 anni, ha ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award, il riconoscimento che la Television Academy assegna alle personalità dello spettacolo capaci di distinguersi per un impegno filantropico duraturo. A consegnargli il premio è stata Julianna Margulies, sua collega in The Good Wife. E dal palco Fox ha trasformato la premiazione in una testimonianza personale, fatta di paura, gratitudine e soprattutto di speranza.

Michael J. Fox arriva sul palco per ricevere il Bob Hope Humanitarian Award, il riconoscimento alle personalità dello spettacolo distinte per impegno filantropico. (EPA)

«All'inizio ho tenuto nascosta la mia diagnosi di Parkinson», ha raccontato. Era il 1991 e Fox aveva appena 29 anni. La malattia avrebbe potuto cambiare tutto: la carriera, il rapporto con il pubblico, l'immagine dell'attore di successo che milioni di spettatori conoscevano.

«Temevo che avrebbe influito sul mio lavoro e sul mio rapporto con il pubblico. Avrebbero riso, se avessero saputo che ero malato?». Una domanda dolorosa, soprattutto per un uomo la cui carriera era legata anche alla capacità di far ridere.

Invece è arrivato il conforto del pubblico: «Sono rimasto sbalordito dal sostegno che ho ricevuto. Il sostegno di tutti voi». Quel suporto, ha spiegato, gli ha permesso di capire che la malattia non aveva cancellato ciò che era e ciò che sapeva fare.

«Accettare il Parkinson non significa arrendersi», ha detto Fox. Non si è consegnato alla malattia, ha riconosciuto la realtà e deciso di farne una battaglia per gli altri. Ha cominciato a impegnarsi pubblicamente per i malati di Parkinson, a raccogliere fondi e, nel 2000, ha fondato la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, diventata uno dei principali finanziatori privati della ricerca sulla malattia. «Mi sono impegnato a difendere le esigenze dei pazienti e a raccogliere fondi», ha spiegato. E ha promesso di finanziare «la migliore scienza possibile».

Nel suo discorso ha voluto ricordare anche Bob Hope, a cui è intitolato il premio. Nei suoi ricordi d'infanzia, Hope era molto più di un intrattenitore: era un uomo capace di andare dai soldati americani, anche lontano da casa, per portare un po' di allegria. Fox ha detto di aver imparato proprio da quell'esempio una lezione che avrebbe ritrovato molti anni dopo nella propria vita: quando le cose diventano davvero difficili, «ti presenti, aiuti e, se riesci anche a portare un po' di gioia mentre lo fai, ancora meglio».

È la stessa filosofia con cui Fox ha affrontato il Parkinson. Non nascondere la fragilità, ma metterla al servizio di qualcosa di più grande. Non negare la malattia, ma rifiutare che sia lei a decidere chi sei. «Sono orgoglioso dei progressi che abbiamo fatto per i pazienti e le loro famiglie», ha detto, ricordando il lavoro della sua fondazione. E poi lo sguardo al futuro: «Ci avviciniamo sempre di più all'eliminazione di questa malattia per sempre». Un'affermazione di fiducia nella ricerca, ma anche un ringraziamento a medici, ricercatori, donatori e soprattutto alla comunità dei pazienti