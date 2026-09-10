«”Ogni giorno con cura” non è un claim, ma una espressione di responsabilità». Vincenzo Morgante, direttore di tv2000 spiega lo slogan scelto per accompagnare la nuova stagione televisiva di TV2000, InBlu2000 e Play2000. Un'espressione semplice ma significativa, che racchiude l'impegno quotidiano di una media company che vuole essere presenza «affidabile, continua, familiare, credibile».



L'amministratore delegato, Massimo Porfiri, ha aperto la presentazione dei nuovi palinsesti sottolineando come TV2000, InBlu2000 e Play2000 non siano più mondi separati ma «modi diversi attraverso i quali vogliamo incontrare le persone». La piattaforma Play2000 conta oggi circa 27.000 contenuti on demand e rappresenta un'ossatura completa dell'offerta digitale, capace di raggiungere quella fascia di pubblico under 35 che la televisione tradizionale fatica a intercettare.



I verbi scelti per la nuova stagione sono chiari: cambiare, innovare e sperimentare senza smarrire l’identità. In un tempo in cui le fonti si moltiplicano e l'intelligenza artificiale genera timori, TV2000 ribadisce la necessità di «una voce importante, che sappia informare senza gridare, raccontare senza dividere, guardare alla realtà senza rinunciare alla speranza».

Nella nuova stagione si confermano format consolidati, che hanno costruito un rapporto di fiducia con il pubblico, come Di buon mattino, il contenitore condotto da Grazia Serra e Giacomo Avanzi, che inizia alle 8 con due sezioni: la prima fino alle 8.24; la seconda, dopo la Messa, dalle 9.05 alle 10. Alle 10.05 Il Mio Medico, il programma di divulgazione e servizio su sanità e medicina condotto da Monica Di Loreto, con la novità della sezione Ospedale aperto, un racconto della sanità pubblica italiana direttamente dai luoghi della cura.

Tra i caposaldi anche Siamo noi, giunto alla tredicesima stagione, condotto da Gabriella Facondo, tutti i giorni alle 15.15. E ancora Chiesa viva, condotto da Gennaro Ferrara, che racconta il papato di Leone XIV e le comunità ecclesiale dal lunedì al venerdì alle ore 17.30.

Torna anche Terra Mater con Carolina Di Domenico, giunto alla terza edizione, dedicato alle bellezze del creato, all'ambiente, alla biodiversità e alla sostenibilità. Il grande cinema resta un pilastro dell'offerta, con una selezione curata di film nazionali e internazionali. Oltre 200 pellicole e documentari, tra cui, in prima tv, I Santi: un viaggio con Martin Scorsese in onda dal 5 ottobre ogni lunedì in prima serata.

Tra le novità, invece, Algoretica, affidato a Monica Mondo racconterà come l'IA entra nella vita quotidiana, nelle scelte di ogni giorno, con i suoi aiuti e i suoi rischi, senza perdere di vista «l'intelligenza naturale o artigianale».

Attesissimo anche "Francesco per davvero", la docuserie di Alessandro Sortino che accompagnerà il pubblico alla scoperta degli aspetti meno noti del Santo di Assisi. Sortino ha raccontato di essersi affidato a "una serie di Virgili" che lo hanno guidato in questo viaggio: «Quando ho finito ho tolto il 'santo' non perché non lo sia, ma perché ci sono diventato amico e così spero facciate voi».



Arriva poi "Avanzi il prossimo, tutti a tavola", il cooking show prodotto con l'Antoniano di Bologna e condotto da Veronica Maya, in onda alle 11. Un programma che riscopre la lentezza, le ricette della nonna, la cura e l'amore nel preparare le pietanze, ma anche la solidarietà, la sostenibilità e il non spreco.

Spazio anche all'economia domestica con "Le cose di casa", condotto da Melania Giacò ed Enrico Selleri, un programma di servizio che accompagna chi vuole riscoprire la manualità domestica, con attenzione anche alle truffe che colpiscono gli anziani, grazie alla collaborazione con i Carabinieri.



Torna l'economista Luigino Bruni con "Ascoltami", un programma che mette insieme le generazioni per sollecitare dialogo e confronto. E la domenica pomeriggio, dal 22 novembre alle 15:15, arriva "Un'altra domenica" con Paola Saluzzi, un viaggio nell'Italia degli anni '50, '60 e '70 attraverso musica e costume.



La radio, «strumento antico ma non vecchio», continua a dimostrare straordinaria vitalità. Tra le novità, "Pirandello un anno di novelle" con Alfonso Veneroso, un ciclo di letture tratte dalle Novelle per un anno in onda dal 26 settembre.



Play2000 si presenta sempre più come "casa digitale sicura", con contenuti originali, il cartoon dello Zecchino d'Oro, settanta cortometraggi di autori italiani e stranieri, e la possibilità di seguire in diretta streaming i grandi eventi della Chiesa internazionale.



Infine il segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi, ha sottolineato come questa che è ormai diventata una «media company entri nelle case delle persone, di chi sta male, di chi sta bene, di chi sta in cucina o di chi sta a tavola, condividendo la loro vita e invitando tutti a uscire su una piazza ideale».