Per Peter Parker il costume da supereroe non è mai stato così pesante. Diretto da Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day segna il ritorno al cinema del personaggio interpretato da Tom Holland.

Ambientata quattro anni dopo le avventure di Spider-Man: No Way Home, la storia ci mostra un protagonista ormai adulto, ma solo. Il mondo ha dimenticato la sua vera identità, gli amici di sempre sono andati avanti senza di lui.

Proteggendo New York a tempo pieno, Parker deve affrontare una mutazione imprevista dei propri poteri e un’insidiosa minaccia invisibile che incombe sulla città. Al di là della spettacolarità visiva, il film convince per la profondità con cui esplora il senso del sacrificio, della solitudine e il peso delle proprie responsabilità.

È un monito sul pericolo di vivere isolati, senza il conforto degli affetti più cari. Sostenuto da un cast d’eccezione, con Zendaya (moglie nella realtà di Tom Holland) e la presenza di Jon Bernthal, Cretton bilancia l’azione con la riflessione umana. Il risultato è un’epopea matura e coinvolgente, capace di emozionare sia i fan sia le famiglie, celebrando con forza i v alori del coraggio e della speranza.