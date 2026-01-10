Social
sabato, 10.01.2026
Gian Luca Pisacane
Cultura e spettacoli

Buen camino di Checco Zalone, la nostra recensione

Cinema, Tv e streaming

I fratelli Dardenne: «Diamo voce alle giovani donne che imparano a diventare madri»

Al cinema

Venti minuti alla fine degli Stati Uniti

Stasera in Tv

Il coraggio di Blanche, un film per dire alle donne: denunciate la violenza

venezia

Ottavia Piccolo, leggenda dello spettacolo

IL COMMENTO

Da Cannes un messaggio di speranza: Palma d'oro all'iraniano Jafar Panahi, regista contro il regime

Festival di Cannes

Un inno alla vita che nasce, anche tra tante difficoltà

Festival di Cannes

E se la Palma d'oro arrivasse per la vita di Goliarda Sapienza?

Festival di Cannes

Due giganti "black" infiammano Cannes

cinema

Cosa significa essere cristiani secondo Wes Anderson