sabato, 10.01.2026
Gian Luca Pisacane
Cultura e spettacoli
Buen camino di Checco Zalone, la nostra recensione
Cinema, Tv e streaming
I fratelli Dardenne: «Diamo voce alle giovani donne che imparano a diventare madri»
Al cinema
Venti minuti alla fine degli Stati Uniti
Stasera in Tv
Il coraggio di Blanche, un film per dire alle donne: denunciate la violenza
venezia
Ottavia Piccolo, leggenda dello spettacolo
IL COMMENTO
Da Cannes un messaggio di speranza: Palma d'oro all'iraniano Jafar Panahi, regista contro il regime
Festival di Cannes
Un inno alla vita che nasce, anche tra tante difficoltà
Festival di Cannes
E se la Palma d'oro arrivasse per la vita di Goliarda Sapienza?
Festival di Cannes
Due giganti "black" infiammano Cannes
cinema
Cosa significa essere cristiani secondo Wes Anderson
