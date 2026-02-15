È Matteo Trullu, 13 anni, di Decimomannu (Cagliari), il vincitore dell’edizione 2026 di The Voice Kids. Il giovane talento sardo, del team guidato da Nek, ha conquistato pubblico e coach con energia, personalità e una presenza scenica sorprendente per la sua età. A suggellare il trionfo, l’esibizione sulle note di “Maniac” di Michael Sembello, il suo cavallo di battaglia, impreziosita dalla chitarra suonata dal vivo.

Per Matteo, che frequenta la terza media e coltiva la passione per la musica fin da piccolo, si tratta di un sogno che si realizza. Il suo percorso nel talent di Rai è stato segnato da crescita costante, impegno e dalla capacità di spaziare tra generi diversi, dimostrando maturità artistica e autenticità. Con lui salgono a quattro le edizioni del programma dedicato alle giovani voci: il suo nome si aggiunge all’albo d’oro accanto a Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione, Simone Grande, trionfatore della seconda, e Melissa Memeti, che si è imposta nella terza.

Una finale ricca di emozioni

La serata conclusiva, andata in onda sabato 14 febbraio, è stata una vera festa della musica e dei talenti emergenti. Ad aprire lo spettacolo, a sorpresa, Noemi, che ha duettato con i 16 finalisti in un medley dei suoi successi, da “Sono solo parole” a “Non ho bisogno di te”. La cantante romana si è poi esibita insieme a Rocco Hunt sulle note di “Oh ma”, la hit che li ha visti protagonisti la scorsa estate.

A guidare la serata, come sempre, Antonella Clerici, affiancata per l’occasione da tre giovani valletti – Alessio, Niccolò e Andrea – già visti alle Blind Auditions di questa edizione.

Dopo l’esibizione corale con Noemi, è entrata nel vivo la gara. A rompere il ghiaccio è stata Francesca Lanza, 12 anni di Caltagirone, del team Arisa, con “Ti sento”, accolta da una standing ovation. È stata poi la volta di Francesco Ambrosi, 12 anni di Fiuggi, del team guidato da Clementino e Rocco Hunt, che ha interpretato “Il capolavoro” de Il Volo.

Sul palco si sono alternati Briana Samira Camara (team Loredana Bertè) con “The Way You Make Me Feel”, Giovanni Frassi (team Nek) con “Vent’anni”, Emma Baggetta (team Bertè) con “I Say a Little Prayer”, e ancora Maya Verga con “Città vuota”, Maria Rosaria Rondina con “Se piovesse il tuo nome”, Andrea Ronga con “Changes”, Ginevra Sergio con “La rondine”, Raffaello Digilio con “Rondini al guinzaglio”, Miriam Bruno con “Basket Case”, Fabiana Andreone con “In assenza di te”.

Tra le esibizioni più travolgenti, quella dello stesso Matteo Trullu che, prima del verdetto finale, aveva infiammato il palco con “Somebody to Love”, suonando la chitarra e dimostrando grinta e padronanza scenica. A completare la rosa dei finalisti Leonardo Zambelli con “I migliori anni della nostra vita”, Annagiulia Fusco con “I’m Not the Only One” e Riccardo Pezzicoli con “Pazza musica”.

Una finale intensa, fatta di lacrime, abbracci e incoraggiamenti tra coach e ragazzi, che ha messo al centro non solo la competizione ma soprattutto il valore educativo del talento coltivato con dedizione.